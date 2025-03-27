شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تتعرق كثيرًا في الصيف.. ونصائح للتغلب على هذه المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح التعرق جزءًا لا مفر منه من الصيف، ورغم أنه الطريقة الطبيعية للجسم لتنظيم درجة حرارته، إلا أن التعرق المفرط قد يكون مزعجًا ومحرجًا، ويحدث التعرق عندما يحاول الجسم تبريد نفسه عن طريق إطلاق الرطوبة من خلال الغدد العرقية ومع ذلك، فإن عوامل مثل الرطوبة، والجهد البدني، والنظام الغذائي، والإجهاد يمكن أن تجعل التعرق أكثر كثافة، بحسب موقع تايمز ناو.

أسباب كثرة التعرق وعلاجهدرجات الحرارة العالية والرطوبة

الطقس الحار والرطب يرفع درجة حرارة الجسم، مما يحفز الغدد العرقية على إفراز الرطوبة للتبريد. كلما زادت الرطوبة، زادت صعوبة تبخر العرق، مما يجعلك تشعر باللزوجة والرطوبة.

كيفية تقليله:

ارتداء ملابس خفيفة الوزن،الأقمشة القابلة للتنفس مثل القطن والكتان.

حافظ على رطوبة جسمك للمساعدة في تنظيم درجة حرارة الجسم.

استخدم المراوح أو مكيفات الهواء للحفاظ على بيئة أكثر برودة.

النشاط البدني

ممارسة الرياضة أو أي شكل من أشكال المجهود البدني يرفع درجة حرارة الجسم، مما يؤدي إلى زيادة التعرق. هذه طريقة طبيعية لتبريد الجسم، لكن التعرق المفرط قد يكون مزعجًا.

كيفية تقليله:

مارس الرياضة خلال ساعات الطقس البارد (الصباح الباكر أو المساء).

ارتدِ ملابس تمتص الرطوبة لتساعد على امتصاص العرق.

خذ حمامًا باردًا بعد التمرين لخفض درجة حرارة الجسم.

الأطعمة الحارة والكافيين

إن بعض الأطعمة والمشروبات، وخاصة الأطعمة الحارة والكافيين، تحفز الجهاز العصبي، وتنشط الغدد العرقية"، مضيفة أن الأطعمة الحارة تحتوي على الكابسيسين، الذي يزيد من حرارة الجسم، بينما يحفز الكافيين إطلاق الأدرينالين، مما يؤدي إلى المزيد من التعرق.

كيفية تقليله:

قلل من تناول الأطعمة الحارة وتناول وجبات خفيفة.

قلل من تناول الكافيين، خاصة قبل المناسبات الاجتماعية أو المهنية.

تناول المشروبات المبردة لتنظيم حرارة الجسم.

التوتر والقلق

يحدث التعرق العاطفي عندما يؤدي التوتر أو القلق إلى تحفيز استجابة الجسم للقتال أو الهروب، مما يتسبب في تعرق راحة اليد والجبهة وتحت الإبطين.

كيفية تقليله:

مارس التنفس العميق والتأمل لإدارة التوتر.

استخدمي مضادات التعرق التي تحتوي على كلوريد الألومنيوم لسد الغدد العرقية.

ارتدِ ملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة لتجنب ظهور بقع العرق المرئية.

الحالات الطبية (فرط التعرق)

التعرق المفرط الذي يتجاوز تنظيم درجة حرارة الجسم الطبيعية قد يكون بسبب حالة تسمى فرط التعرق، حيث تنتج الغدد العرقية النشطة رطوبة زائدة حتى في درجات الحرارة الباردة.

كيفية تقليله:

استشر طبيب الأمراض الجلدية للحصول على علاجات طبية مثل البوتوكس أو مضادات التعرق الموصوفة طبياً.

احرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية لتجنب ارتفاع درجة الحرارة

