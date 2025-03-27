ماذا قالت الأبحاث عن علاقة نقص فيتامين "د" وخطر السرطان؟

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فيتامين د، المعروف أيضًا باسم "فيتامين أشعة الشمس"، ضروري لصحة العظام، ووظائف المناعة، والصحة العامة، ولكن هل يمكن أن يزيد نقص فيتامين د من خطر الإصابة بالسرطان؟ تشير الأبحاث إلى أن انخفاض مستويات فيتامين د قد يكون مرتبطًا بأنواع معينة من السرطان، بينما تشير بعض الدراسات إلى وجود صلة، لا تجد دراسات أخرى علاقة سببية مباشرة بين نقص هذا الفيتامين والإصابة بالسرطان، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف انديا" كيفية تأثير فيتامين د على خطر الإصابة بالسرطان.

ما هو دور فيتامين د للجسم؟

يلعب فيتامين د دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الخلايا، فهو يساعد على تنظيم نمو الخلايا، ويدعم وظيفة المناعة، ويُقلل الالتهابات، وهي ثلاثة عوامل رئيسية في الوقاية من السرطان، وقد أظهرت الدراسات أن فيتامين د قادر على تعزيز وظيفة الخلايا الطبيعية ومنع نمو الخلايا غير الطبيعية.

ومساعدة الخلايا على إصلاح الضرر وتجنب الطفرات التي قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، كما يدعم الجهاز المناعي في التعرف على الخلايا الضارة وتدميرها، وبدون كمية كافية من فيتامين د، قد تضعف هذه الوظائف الوقائية، مما يزيد من احتمال نمو الخلايا غير المنضبطة، وهي السمة المميزة للسرطان.

ماذا تقول الأبحاث عن العلاقة بين نقص فيتامين د وخطر الإصابة بالسرطان

استكشفت دراسات عديدة العلاقة بين نقص فيتامين د والسرطان.. على النحو التالى:

سرطان القولون والمستقيم

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من فيتامين د قد يكون لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

سرطان الثدي والرئة

تشير بعض الدراسات إلى عدم وجود ارتباط قوي بين مستويات فيتامين د وخطر الإصابة بسرطان الثدي أو الرئة.

سرطان البروستاتا والبنكرياس

من المثير للاهتمام أن بعض الأبحاث تشير إلى أن المستويات المرتفعة للغاية من فيتامين د قد تكون مرتبطة في الواقع بارتفاع خطر الإصابة بهذه السرطانات.

معدل الوفيات بسبب السرطان

وجدت دراسة تحليلية لعدة دراسات أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د لديهم خطر أعلى للوفاة بسبب السرطان، وفي حين تُسلِّط هذه الدراسات الضوء على صلة محتملة، يُؤكِد العلماء أن نقص فيتامين د وحده لا يُسبب السرطان مُباشرةً، بل قد يزيد من احتمالية الإصابة به، خاصةً عند اقترانه بعوامل خطر أخرى مثل سوء التغذية والتدخين وقلة التمارين الرياضية.

كيفية الحفاظ على مستويات صحية من فيتامين د

بما أن نقص فيتامين د قد يساهم في زيادة خطر الإصابة بالسرطان، فمن الضروري ضمان الحصول على ما يكفى منه، من خلال:

التعرض لأشعة الشمس: قضاء 10 إلى 30 دقيقة في الشمس عدة مرات في الأسبوع يمكن أن يعزز مستويات فيتامين د بشكل طبيعي.

النظام الغذائي: تحتوي الأطعمة مثل الأسماك الدهنية والبيض ومنتجات الألبان المدعمة والمشروم على فيتامين د.

المكملات الغذائية: إذا كان الحصول على ما يكفي من فيتامين د من أشعة الشمس والطعام صعبًا، فيمكن أن تساعد المكملات الغذائية، ولكن من الأفضل استشارة الطبيب للحصول على الجرعة المناسبة.

جدير بالذكر أن الوقاية من السرطان تتضمن عوامل متعددة، منها اتباع نمط حياة صحي، وإجراء فحوصات دورية، وتجنب مخاطر السرطان المعروفة كالتدخين وتناول الأطعمة المصنعة.