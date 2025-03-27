شكرا لقرائتكم خبر عن السهر يضعف جهازك المناعى.. نظم نومك وحارب الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

النوم المريح الهادئ العميق هو غاية كل شخص، فالنوم العميق يعني حياة سليمة وصحة كاملة والشعور بالهدوء وسلامة العقل والنفسية والجسم.

لنوم والمناعة

حذر تقرير نشر في موقع Schiff من اضطرابات النوم والسهر الشديد لأنهم يؤثرون وبشكل كبير على جهاز المناعة عكس ما يعتقد البعض.

اضطرابات النوم تؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعي والحرمان من النوم والارق الشديد هو أول ما يؤثر عليها فضلا عن بعض اضطرابات النوم الأخرى مثل النوم غير المتواصل وكذلك النوم غير العميق أو قلة النوم بشكل عام.

أضرار قلة النوم

يضعف الجهاز المناعي ويؤثر على دفاعات الجسم وقدراته على منع الأمراض، قلة النوم تؤدي إلى انخفاض عدد الأجسام المضادة والخلايا القاتلة للأمراض والعدوى، تجعل للإنسان أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والفيروسات وكل العدوى.

أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون أقل أو لديهم اضطرابات في النوم أو يعانون من الأرق هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس الزكام الشائع وتكرار الإصابة به أيضا.

الحرمان من النوم يؤثر بشكل سلبي للغاية على الجسم وقد يؤدي إلى زيادة فرص الوفاة المرتبطة بأمراض القلب.

الحرمان من النوم يعمل على رفع مستوى البروتين الالتهابي في الجسم مما يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

قلة النوم تقلل من قدرة الجسم على الاستجابة المضادة للقاحات التي تحميه من المرض.

خطوات للحصول على نوم جيد:



نظم ساعات نومك ومواعيدها ونظم ساعات الاستيقاظ والنوم مرة أخرى.

اجعل هناك وقتًا للاسترخاء قبل الذهاب إلى السرير للشعور بالهدوء والنوم عميقًا وسريعًا.

لا تنام في إضاءة عالية بل يجب أن تكون الغرفة مظلمة والستائر معتمة لجعل نومك أكثر عمقًا.

إذا كنت تعاني من اضطرابات النوم عليك باستشارة المختص الذي يساعد بشكل كبير على علاج هذه المشكلات.

ابتعد عن الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وما إلى ذلك من الأجهزة والشاشات.