شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. هل الحديث عن الصدمات يساعد على تخطيها؟ والان مع تفاصيل الخبر

تصاعدت أحداث العاشرة من مسلسل لام شمسية، بعدما قامت نيللى بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك، كشفت فيه تعرضها هى وابنها للتحرش وتلقيهما العلاج النفسى بسبب ذلك، حيث تعرض يوسف لمضايقات من زملاءه، بينما تشاجرت معها هبة "أسيل عمران" وأتهمتها أنها قامت بفضح وإيذاء إبنها.

وحاولت نيللى شرح سبب تصرفها ليوسف، معبره عن الأمر بأنها سقطت معه فى "بلاعة"، وتقوم بالصراخ حتى تأتى المساعدة لإنقاذهما، موضحة أن كشفها عن الأمر هو محاولة لجذب الإنتباه للجريمة التى ارتكبت فى حقهما.

ويعد الحديث عن الصدمات والأمور الصعبة التى نمر بها، أمرا ليس سهلا لما يترتب عليه من استرجاع لتلك الذكريات المؤلمة، لكنه قد يكون أيضا وسيلة للمساعدة على تخطى أثارها النفسية العنيفة.

5 فوائد للتحدث عن الصدمات التى مررنا بها

وبحسب موقع "Psychology today"، يتعامل كل شخص مع الصدمة بشكل مختلف، لكن أحيانا يكون من الضرورى التحدث عن الصدمات من أجل تسريع عملية التعافى من أثارها

ويوجد خمسة أسباب للحديث عن الصدمة، وهى:

باب للحديث عن الصدمة:

الحصول على الدعم

كان يعتقد سابقًا أن الصدمات نادرة، وكانت تعرف حتى منتصف التسعينيات بأنها حدث "خارج نطاق التجربة الإنسانية المعتادة"، لكن الأمر تغير الأن، لذلك يعد تكوين مجموعات الدعم من الناجين من صدمات متشابهة، أمرا هاما، لحصول الشخص على الدعم والتعاطف اللازمين، وحتى يشعر أنه لا يمر وحده بتلك الأزمة، ولتبادل التجارب مع الآخرين، وقد يأتي الدعم أيضا من العائلة، أوالأصدقاء.

لفهم ما حدث

معالجة الصدمة تعني في جوهرها فهمها، لذلك فإن التحدث مع معالجك النفسي، أو أصدقائك أوعائلتك المقربين، أو حتى كتابة المذكرات، يعد نقطة انطلاق لمعالجة الصدمة عن طريق فهمها.

إدراك أنك أكثر من مجرد صدمتك

قد تبدو الصدمة أحيانًا بمثابة نقطة تحول في حياة الشخص، فهناك حياة قبلها ثم حياة مختلفة تمامًا بعدها، وييطلق على مدى تعريف الناس لأنفسهم من خلال صدماتهم "مركزية الحدث"، والتى قد تكون علامة سيئة وعلامة جيدة في نفس الوقت، حيث تعد علامة سيئة عندما تطغى الصدمة على هوية الشخص، لكنها علامة جيدة عندما يستوعب الناجون الحدث في هويتهم، بحيث يجعلهم ما هم عليه اليوم، لكنهم أصبحوا منتصرين لا ضحايا.

التحقق من الواقع

الصدمة تقلب فهمنا للعالم رأسًا على عقب وتجعلنا نعتقد أننا السبب، وأنه لا يمكن الوثوق بأحد مجددًا، لكن الحديث عن الصدمة النفسية قد يبدد هذه المعتقدات الخاطئة، خاصة عند التحدث مع معالج نفسي حول كيفية تأثير الصدمة النفسية على نظرتك للعالم، لأنه يجعل المصاب يغير افتراضاته ويعيد النظر فيها.

لصنع المعنى

كما يحول الضغط الفحم إلى ألماس، قد يحول الناجي من صدمة نفسية الصدمة إلى شيء أكثر أهمية، وذات معنى هام فى حياته.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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