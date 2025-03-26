شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات طبيعية تعزز مستويات الحديد وتحميك من الأنيميا والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على مستويات الهيموجلوبين "الدم" الصحية أمر في غاية الأهمية، إذ يضمن حصول جسمك على الأكسجين والعناصر الغذائية اللازمة لأداء وظائفه على النحو الأمثل، وفقر الدم أو الأنيميا، هو حالة تتميز بانخفاض تعداد خلايا الدم الحمراء أو مستويات الهيموجلوبين، وهو أمر شائع ويمكن أن يؤدي إلى أعراضٍ مثل التعب والدوار والضعف، ويمكن لبعض المشروبات التي يتم اعدادها في المنزل أن تساعد في تعزيز تعداد الدم بشكلٍ طبيعي من خلال دعم إنتاج خلايا الدم الحمراء وتحسين امتصاص الحديد، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

5 مشروبات أضفها على روتينك لتعزيز مستويات الهيموجلوبين والوقاية من الأنيميا:عصير البنجر

يُعد عصير البنجر مشروبًا قويًا لتعزيز مستويات الدم بفضل محتواه العالي من الحديد وقدرته على تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، والبنجر غني بحمض الفوليك (فيتامين ب9)، وهو ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء، ويحتوي على النترات التي تُحسن تدفق الدم والدورة الدموية، ولتحضير عصير البنجر، فقط امزج قطعًا طازجة منه مع القليل من الماء مع إضافة عصير الليمون لزيادة فيتامين سي، الذي يُساعد على امتصاص الحديد، حيث أن شرب عصير البنجر بانتظام يُمكن أن يُساعد في زيادة مستويات الهيموجلوبين ويُعزز الدورة الدموية الصحية.

عصير الرمان

الرمان غني بالحديد وفيتامين سي ومضادات الأكسدة، مما يجعله خيارًا رائعًا لزيادة عدد خلايا الدم، ويساعد محتوى الحديد العالي على تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، بينما يُحسن فيتامين سي امتصاص الحديد من المصادر النباتية، ويمكن لعصير الرمان أيضًا أن يعزز صحة القلب والدورة الدموية بشكل عام، لتحضير هذا المشروب، ما عليك سوى مزج بذور الرمان الطازجة مع القليل من الماء، أو شراء عصير رمان نقي 100%، حيث أن تناول كوبًا من هذا المشروب يوميًا يُساعد في مكافحة انخفاض مستويات الدم وزيادة مستويات الهيموجلوبين.

عصير الجزر والتفاح

الجزر غني ببيتا كاروتين (فيتامين أ)، الذي يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة خلايا الدم، بينما التفاح غني بالحديد وفيتامين سى، مما يُساعد على امتصاص الحديد، وهذا المزيج ممتاز لتعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء الصحية، ولتحضير هذا العصير، امزج الجزر والتفاح الطازجين معًا، وأضف قطعة صغيرة من الزنجبيل لتعزيز النكهة والفوائد الصحية.

ويُمكن أن يُعزز تناول هذا المشروب بانتظام مستويات الحديد لديك، مما يؤدي إلى تحسين تعداد الدم ومستويات الطاقة.

مشروب الكركم والزنجبيل

لطالما استُخدم الكركم والزنجبيل في الطب التقليدي لخصائصهما المضادة للالتهابات والمُعززة للدم، ويحتوي الكركم على الكركمين، الذي يُساعد على زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء، بينما يُحسن الزنجبيل الدورة الدموية ويُعزز امتصاص الحديد، ولتحضير هذا المشروب، اخلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور الطازج في ماء دافئ، وأضف القليل من العسل أو الليمون لتعزيز النكهة، وتناول هذا المشروب بانتظام يُحسن الدورة الدموية، ويرفع مستويات الهيموجلوبين، ويدعم صحة الدم بشكل عام.

مشروب الليمون والعسل

يُعد الليمون مصدرًا ممتازًا لفيتامين سى، وهو ضروري لتعزيز امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، ويتم تحضيره عن طريق مزج عصير الليمون مع العسل في الماء الدافئ ليصبح مشروبًا منعشًا يُساعد في الحفاظ على صحة الدم، كما يُساعد فيتامين سى في الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وذلك بتسهيل تحويل الحديد النباتي إلى شكل أكثر قابلية للامتصاص في الجسم، وتناول هذا المشروب يوميًا يُعزز قدرة الجسم على امتصاص الحديد ويُحسن صحة الدم مع مرور الوقت.