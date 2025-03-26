شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الخزعات ودورها فى تحديد مرحلة السرطان.. خرافات وحقائق والان مع تفاصيل الخبر

لا يزال الخوف من انتشار الخلايا السرطانية بعد إجراء الخزعة شائعًا بين مرضى السرطان، حيث تسعى بروتوكولات العلاج إلى استخراج الأنسجة ليتمكن الأطباء من إجراء التقييم التشخيصي، وقد أدى القلق غير المبرر الناجم عن هذه الخرافة إلى تأخير العلاجات الحرجة وتقييم التشخيص.

أثبتت عقود من الأبحاث في المرافق الطبية سلامة وضرورة العلاج الدقيق للسرطان من خلال إجراءات الخزعة.

يظل احتمال انتشار الخلايا السرطانية المُحفَّزة بالخزعة ضئيلاً للغاية، وفقا لموقع " onlymyhealth".

كيف تساعد الخزعات في تحديد مرحلة السرطان

لفهم تطور السرطان، يحتاج الأطباء إلى خزعات لوضع بروتوكولات لتحديد مرحلة المرض، يتضمن تحديد مرحلة المرض عادةً فحوصات PET-CT للحصول على صور شاملة للجسم بالكامل، تُستخدم الخزعة للتحقق من النتائج المُستقاة من مواقع مُحددة ذات أهمية. ويظل موقع جمع عينة الخزعة بالغ الأهمية.

فيما يلي كيفية تأثير مواقع الخزعة على مرحلة المرض:

خزعة الآفة المؤشرية:

مأخوذة من الورم الرئيسي، وتؤكد وجود السرطان ونوعه، يساعد هذا في اختيار العلاج المناسب، لكنه لا يظهر انتشار المرض".

خزعة الموقع البعيد:

تم أخذها من مناطق بعيدة عن الورم الرئيسي، وإذا تم العثور على السرطان هنا، فإنه يؤكد (الانتشار).

في حالات السرطان المتقدمة، نفضل أخذ خزعات من مواقع بعيدة لتحديد مرحلة المرض بدقة".

لماذا لا تساهم الخزعات في انتشار السرطان؟

ينبع الخوف من انتشار السرطان من الخزعات من نظريات قديمة، أما التقنيات الحديثة فتضمن الدقة والسلامة.

الأدوات المتقدمة: تم تصميم الإبر والأدوات الجراحية لتقليل تلف الأنسجة.

المسارات المغلقة: يتجنب الأطباء قطع المناطق السرطانية، مما يمنع إزاحة الخلايا.

إزالة سريعة: يتم غلق الأنسجة المستخرجة على الفور، مما يقلل من مخاطر الانسكاب.

كيف يختار الأطباء مواقع الخزعة؟

يؤكد التقرير أن أطباء الأورام يعتمدون في قراراتهم بشأن الخزعات على منطق استراتيجي هادف، ويختار أطباء الأورام المحترفون مناطق دقيقة للتحقق من السرطان، ويجمعون المعلومات اللازمة لاستراتيجيات العلاج.

تفنيد خرافات الخزعة الشائعة

أسطورة: "الخزعات تسبب انتشار السرطان".

حقيقة: لا يوجد دليل علمي يدعم هذا.

أسطورة: "الخزعات مؤلمة وخطيرة".

الحقيقة: معظم الخزعات تتم بطريقة طفيفة التوغل باستخدام التخدير الموضعي.

الأسطورة: "يمكن لفحوصات التصوير وحدها أن تحل محل الخزعات".

الحقيقة: تظهر الفحوصات وجود تشوهات، لكن الخزعات فقط هي التي تؤكد نوع السرطان وسلوكه.

ما ينبغي للمرضى أن يعرفوه

التشخيص المبكر ينقذ الأرواح: تأخير إجراء الخزعات بسبب المخاوف قد يؤدي إلى تفاقم النتائج.

اطرح الأسئلة: ناقش المخاطر والفوائد والبدائل مع طبيب الأورام الخاص بك.

