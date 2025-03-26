شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة صحية للحفاظ على الجهاز الهضمي لطفلك في العيد والان مع تفاصيل الخبر

العيد يعني كحك وبسكويت وبيتيفور وغريبة، وجميعها حلويات يتم صنعها بنسبة عالية من السكريات ولذا فهي مرتفعه السعرات الحرارية، ولذا فالإسراف في تناولها يشكل خطرا على الطفل.

وحول ذلك قدم الدكتور شريف مدحت استشاري طب الأطفال في قصر العيني العديد من النصائح الغذائية المهمة للطفل خلال العيد، وقدم روشتة صحية للحفاظ على الجهاز الهضمي لطفلك خلال العيد، وهي:

1. تنظيم الوجبات:

حافظي على تقديم الوجبات الرئيسية في مواعيدها المعتادة.

قدمي كميات صغيرة من الأطعمة المختلفة لتجنب اضطراب المعدة.

2. تجنب الإفراط في الحلويات والمشروبات الغازية:

العيد مليء بالحلويات، لكن يجب تقديمها بكميات محدودة.

استبدلي المشروبات الغازية بالعصائر الطبيعية أو الماء.

3. تقديم الأطعمة الصحية أولاً:

ابدأي الوجبة بتقديم الخضراوات والفواكه الطازجة، فهي تساعد في تحسين عملية الهضم.

احرصي على أن يتناول طفلك الأطعمة الغنية بالألياف مثل التفاح، والجزر، والخيار.

4. تشجيع شرب الماء بكثرة:

اجعلي طفلك يشرب الماء بانتظام للحفاظ على ترطيب جسمه والمساعدة في الهضم.

5. تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية:

قد تسبب الأطعمة الدسمة اضطرابات في الهضم خاصةً لدى الأطفال.

حاولي تقديم الطعام مشويًا أو مطهوًا على البخار بدلاً من القلي.

6. تشجيع النشاط البدني:

حاولي إشراك طفلك في الأنشطة البدنية مثل اللعب في الخارج أو المشي بعد الأكل.

7. عدم الأكل قبل النوم مباشرة:

تجنبي تقديم وجبات ثقيلة قبل النوم، واجعلي الوجبة الأخيرة خفيفة وسهلة الهضم.

8. الانتباه لأعراض اضطرابات الهضم:

إذا لاحظتِ ألمًا مستمرًا في البطن أو إسهالًا أو إمساكًا، من الأفضل استشارة الطبيب.

9. وضع قواعد للتعامل مع الحلويات:

اتفقي مع طفلك على تناول الحلويات باعتدال، مثلاً قطعة واحدة بعد كل وجبة وليس قبلها.

10. التشجيع على مضغ الطعام جيدًا:

ذكّري طفلك بأهمية المضغ الجيد للطعام لتسهيل عملية الهضم.