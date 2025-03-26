شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات صحية بين الفطار والسحور ترطب عليك فى الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب انتهاء أيام شهر رمضان الفضيل وارتفاع الحرارة، يجب أن تكون خياراتك في تلك الحالة صحية ومفيدة حتى تشعر بالترطيب المناسب وتمد جسمك بكل ما يحتاجه من عناصر.

مشروبات صحية مرطبة



وفقا لتقرير نشر في موقع schiff، فهناك الكثير من المشروبات الصحية التي ترطب الجسم وتجعله أكثر صحة وتمده بالتغذية المناسبة، دون الوقوع في فخ زيادة الوزن أو ارتفاع مستويات السكر في الدم أو الاضطرابات الهضمية التي توفرها المشروبات غير الصحية أو السكرية:

ـ حليب الكركم الدافئ من المشروبات المهدئة للمعدة، كما أنه يعمل على استرخاء الجسم بشكل عام، كما أنه يحتوي على الكركمين وهو مركب قوي معروف بخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، في الوقت ذاته يعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي ويرطب الجسم ترطيبا جيدا، كذلك يحسن من حالات الإجهاد ويقلل منها، كما أنه يعمل على تهديد التهابات الأمعاء ويحسن من التمثيل الغذائي.

ـ شرب المياه يساعد على الهضم الجيد والترطيب الدائم، ولا يمكن أن يعوضه أي نوع من أنواع العصائر مهما كانت صحية، فالمياه أساسي للشعور بالراحة والهدوء وتعزيز عمل المعدة وتخفيف أحماضها، كما أنه يعمل على امتصاص العناصر الغذائية بشكل كامل.

ـ مشروب الزنجبيل أحد أهم مضادات الالتهابات والغني بمضادات الأكسدة الذي يعمل على تخفيف الشعور بالغثيان وتحسين صحة الجسم ويرطب الأمعاء، كما أنه يقلل من التهابات الجهاز الهضمي.

ـ النعناع المضاد للتشنج واسترخاء عضلات الجسم وعضلات الجهاز الهضمي وتحسين حالات الانتفاخ والغازات والترطيب العميق للجسم.

ـ مشروب البابونج المعروف بتأثيراته المهدئة ويعمل على استرخاء الجهاز الهضمي والتقلصات والتشنجات أيضا ويقلل من اضطرابات المعدة بشكل عام.

ـ مشروب القرفه الذي يعمل على تعزيز الصحة العامة وتحسين الهضم والترطيب للجسم.