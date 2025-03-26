شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى السكر ونقص الفيتامينات.. 6 نصائح ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

التغذية مهمة جدًا لصحتنا العامة، وتزداد أهميتها للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية سابقة مثل داء السكر.مرض السكر هو مرض مزمن يؤثر على قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم، وللتعامل معه، يجب على الأشخاص الاهتمام بعاداتهم الغذائية، ولكن في هذا الصدد، يجب عليهم ضمان تلبية جميع احتياجاتهم الغذائية، ويرجع ذلك أيضًا إلى اعتقاد بعض الخبراء بأن مرضى السكر أكثر عرضة لخطر نقص الفيتامينات، مما قد يؤثر بدوره على مستويات السكر في الدم.

هل مرضى السكر أكثر عرضة لنقص الفيتامينات؟

أظهرت الدراسات أن الأشخاص المصابين بالسكر غالبًا ما يظهرون مستويات أقل من فيتامينات مضادات الأكسدة المحددة، وخاصة فيتامينات A وC وE"، هذا الانخفاض في مستويات الفيتامينات يُقال إنه ناتج عن ضرورة إدارة الإجهاد التأكسدي المرتبط بمشاكل التمثيل الغذائي للجلوكوز.

وفقا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة BMJ Nutrition, Prevention & Health ، فإن ما يقرب من نصف مرضى السكر من النوع الثاني (45.3%) يعانون من نقص المغذيات الدقيقة، وتتأثر النساء أكثر من الرجال، يعد نقص فيتامين ب12 هو الأكثر شيوعًا، بنسبة انتشار تبلغ 60.45%، يليه المغنيسيوم (41.95%) وفيتامين ب12 (23.78%)، وهو أعلى (28.72%) لدى مستخدمي الميتفورمين.

يُظهر مرضى السكر أيضًا انخفاضًا في مستويات الثيامين والبيريدوكسين والبيوتين، وقد أظهرت الدراسات أن السكري قد يُعيق امتصاص العديد من العناصر الغذائية، مثل فيتاميني ب9 وب12، مما يُلزم بتعويض هذه الفيتامينات بانتظام.

هل يمكن أن يؤدي نقص الفيتامينات إلى تفاقم أعراض مرض السكر؟

وفقًا لتقرير موقع " onlymyhealth"، قد يؤدي نقص الفيتامينات في الواقع إلى تفاقم أعراض مرض السكر، حيث أن بعض علاجات مرض السكري من النوع الثاني، يُحدّ من امتصاص بعض العناصر الغذائية، مثل فيتامين ب9 وفيتامين ب12، مما يجعل تناول هذه العناصر الغذائية بانتظام أمرًا ضروريًا لمرضى السكر، ويُعدّ الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين د أكثر عُرضةً للإصابة بمرض السكر ومضاعفاته، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

نصائح لمرضى السكر للحفاظ على مستويات العناصر الغذائية المثلى؟

مفتاح الأمر هو تناول الطعام الصحي، واختيار الأطعمة والمشروبات الصحية المغذية التي يمكن أن تساعد في إدارة مرض السكري.

تتضمن بعض الأطعمة التي يمكن تناولها ما يلي:

تناول منتجات الألبان أو منتجات الألبان النباتية

تناول الفواكه والخضراوات غير النشوية

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين

تناول الحبوب الكاملة

الأطعمة التي توفر العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والكالسيوم والألياف والدهون الصحية

المشروبات التي تحتوي على كمية قليلة من السكر أو بدون إضافة سكر، مثل مياه الصنبور أو المياه المعبأة، والحليب قليل الدسم أو خالي الدسم، وأنواع الشاي أو القهوة أو المياه الغازية غير المحلاة.

علاوة على ذلك، اختر وجبات ووجبات خفيفة تحتوي على كميات أقل من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، تجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم (أحد مكونات الملح)، والأطعمة الغنية بالسكر، مثل الكعك والبسكويت، وكذلك المشروبات المحلاة مثل الصودا والقهوة المنكهة والعصائر.