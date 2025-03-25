شكرا لقرائتكم خبر عن لو غاوى ألعاب إلكترونية .. كيف تتجنب الإصابات العظمية والان مع تفاصيل الخبر

يستخدم خبراء الرياضات الإلكترونية تدريبات القوة وتمارين المرونة، تمامًا كما يفعل الرياضيون التقليديون لتحسين الأداء وتوسيع نطاق حياتهم المهنية.

على عكس الرياضات التقليدية التي تُشدد على حركة الجسم بالكامل، تتطلب الرياضات الإلكترونية فترات طويلة من التمارين المتكررة، مما يؤدي عادةً إلى أمراض العظام، تُسبب جلسات اللعب المطولة، وسوء الوضعية، وضعف اللياقة البدنية، مشاكل في المعصم والكوع والرقبة والظهر لدى العديد من الرياضيين الرقميين.

الحالات الناجمة عن الرياضات الإلكترونية

وفقا لموقع " onlymyhealth"، غالبًا ما تنتج إصابات الرياضات الإلكترونية عن الإجهاد المتكرر، وسوء بيئة العمل، والوضعيات الثابتة لفترات طويلة، بعض المشاكل الأكثر شيوعًا تشمل:

متلازمة النفق الرسغي: الضغط على العصب المتوسط بسبب الحركات السريعة المتكررة لليد يمكن أن يسبب خدرًا ووخزًا وضعفًا في اليد والأصابع.

التهاب المرفق الجانبي: انخفاض قوة القبضة والألم نتيجة لالتهاب الكوع الناجم عن الإفراط في استخدام عضلات الرسغ والساعد.

الرقبة التقنية: يؤدي وضع الرأس الممدود للأمام المستخدم في الألعاب إلى إجهاد العمود الفقري العنقي بشكل مفرط، مما يؤدي إلى عدم الراحة في الجزء العلوي من الظهر والرقبة بمرور الوقت.

التوتر العضلي: يمكن أن يؤدي الجلوس لساعات طويلة على كراسي سيئة البناء إلى توتر عضلي واختلال في العمود الفقري، مما يسبب آلام الظهر.

وفقا لدراسة عام 2022قد يزيد استخدام الأجهزة المحمولة من خطر إصابات الجزء العلوي من الجسم، بينما قد يؤدي استخدام بساطات الرقص وألواح التوازن إلى إصابات في الجزء السفلي من الجسم، يمكن أن تؤدي الحركات المتكررة في الرياضات الإلكترونية، إلى جانب الحركة المستمرة، إلى ألم العضلات والإرهاق وإصابات الإفراط في الاستخدام، بما في ذلك مشاكل مثل الارتطام والتهاب الأوتار والتهاب النتوءات.

استراتيجيات وقائية للاعبي الرياضات الإلكترونية كرسي مخصص للألعاب

استثمر في كرسي ألعاب عالي الجودة وقابل للتعديل مع دعم قطني مناسب.

قم بوضع الشاشة لتعزيز الوضعية الجيدة، مع التأكد من أن الجزء العلوي من الشاشة في مستوى العين لمنع وضعية الرأس للأمام.

اختر فأرة ووحدة تحكم مريحة تقلل من ضغط المعصم.

أثناء الجلوس، حافظ على ركبتيك ومرفقيك بزاوية 90 درجة لتقليل الضغط غير الضروري على المفاصل.

اجلس بشكل مستقيم مع وضع قدميك على الأرض وكتفيك مسترخيتان إلى الخلف.

تجنب الانحناء إلى الأمام لفترات طويلة.

خذ فترات راحة منتظمة للتمدد وإعادة ضبط وضعيتك.

قم بممارسة تمارين تقوية المعصم واليد والساعد لعلاج الإصابات المرتبطة بالإجهاد.

لتجنب التصلب وزيادة المرونة، مدد عضلات الرقبة والكتفين والظهر، كما يُنصح بممارسة تمارين تقوية مركز الجسم لتحسين تنسيق العمود الفقري وتقليل آلام أسفل الظهر.

استخدام استراتيجيات التعافي

استخدم كمادات دافئة أو أكياس ثلج لـ تقليل الالتهاب ولتخفيف آلام العضلات، لاسترخاء العضلات، استخدم تدليك اليدين وتقنيات الاسترخاء العضلي اللفافي الذاتي، أعطِ الأولوية للراحة الكافية وشرب كميات كافية من الماء لمساعدة العضلات على التعافي وتقليل التعب.

