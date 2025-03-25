شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور.. كيف تكتشف الشخصيات المخادعة مثل نسمة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، خداع نسمة "أميرة أديب" لزملائها فى الجامعة بإيهامهم أنها هى من ترسل الجوابات، التى ترسلها "عايشة"، فى محاولة منها لحل مشكلاتهم.

وفعلت نسمة ذلك بسبب هوسها بالشهرة وحتى لا يخطف شخص آخر بالجامعة الأضواء منها، خاصة مع غرورها الشديد واعتزازها بنفسها.

ومن المتوقع تعرض أى شخص للخداع والكذب من شخص آخر، لكن يوجد عدة طرق تساعد على كشف الشخصيات المخادعة.

لماذا يقوم البعض بخداع الأخريين

وفقا لموقع "Psychology today" يقوم البعض بالكذب فى محاولة للحصول على تعاطف الآخرين، أو لتحسين صورتهم أو للهرب من موقف محرج، فيما يقوم المخادعين بالخداع بهدف التلاعب بالأخريين وإستغلالهم، أو بسبب شعورهم بالغطرسة والعداء تجاه الأخريين.

نصائح لكشف الشخص المخادع

يوجد عدد من النصائح التى تساعد على كشف المخادعين، وهى..

الكلام المجزأ

الكلمات المتقطعة تشتت الانتباه عن الجوهر، إن وجد، لإبقاء المستمع غير متوازن.

الحركات المتغيرة

الأشخاص الذين يكذبون يحركون جذعهم، ويتحركون فى حركة مضطربة، ويعصرون أيديهم، ويلمسون وجوههم، ويقرصون أنفسهم، ويسحبون شعرهم، ويتعرقون، أو ينظفون حلقهم لتخفيف التوتر وتشتيت الانتباه.

الكلمات المتكررة

تكرار القصة حرفيًا، لكن بتسلسل زمني غريب وبشكل يبدو فيه الحرص على إظهار أمر محدد، يدل على الكذب، لأن من يقول الحقيقة يتحدث بانسيابية طبيعية.

كشف العين

يلاحظ قلة التواصل البصرى والرمش عند نطق الأكاذيب، حيث ينظر الكاذبون إلى الوراء لتقييم رد فعلك وقد يرمشون أكثر.

لغة راقية

يسعى الكاذبون إلى الظهور بمظهر حسن باستخدام مفردات واسعة أثناء الخداع، لتستغرق ردودهم وقتًا أطول.

ردود الأسئلة

إذا سألتَ شيئًا، فسيُطرح عليك سؤالٌ آخر، كذلك يستخدمون أيضًا عباراتٍ مُراوغة مثل "على الأرجح" أو "نوعًا ما" لإخفاء الحقائق.

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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