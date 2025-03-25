شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. نيللى تتذكر الماضى كيف يمكن التعافى من الاعتداء بالطفولة والان مع تفاصيل الخبر

تذكرت نيللى "أمينة خليل"، خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل لام شمسية، تعرضها لواقعة تحرش فى طفولتها، والتى كان عقلها قد تعمد نسيانها تماما، لكنه أدى إلى معاناتها من مشكلة تؤثر بشكل مباشر على علاقتها الزوجية.

وأخبرت نيللى طبيبتها النفسية بتذكرها للواقعة، رغم أنها لا تتذكر الشخص الذى حاول الاعتداء عليها، مستغربة من نسيانها تماما للأمر طوال تلك السنوات، فى حين أخبرتها الطبيبة النفسية أن تذكرها لسبب مشكلتها سيؤدى إلى حلها بطريقة صحيحة.

وتتمثل صدمات الطفولة، وفقا لموقع "Very well health" فى الاستجابة العاطفية لأحداث صادمة ومهددة قد يتعرض لها الطفل، وتظهر بشكل ألم نفسى وجسدى، وتحتاج تلك الصدمات إلى علاج لتجنب تداعياتها التى قد تؤثر بالكامل على حياة الطفل اللاحقة، ويعد التحرش أوالاعتداء على الطفل من أصعب الصدمات التى قد يمر بها خلال حياته.

ما الصدمات التى قد يمر بها الطفل؟

تشمل الصدمات المواقف والأحداث المؤلمة للطفل، والتى قد يكون لها تداعيات كبيرة على صحته النفسية والجسدية طوال عمره، من بينها..

الموت المفاجئ أو فقدان أحد الأحباء

الاعتداء أو التحرش بالطفل

الحوادث العنيفة

العنف الموجه ضد الطفل

التواجد بمنطقة حرب

النجاة من الكوارث الطبيعية

أهم الآثار السلبية لصدمات الطفولة

يمكن أن تكون ردود الفعل تجاه الصدمة حادة أو طويلة الأمد، ويمكن أن تؤدي الأحداث الصادمة إلى اضطرابات أو تراجع في الصحة النفسية والجسدية والشخصية، وتشمل أهم آثار التعرض للصدمات بالطفولة ما يلى:

ذكريات مزعجة أو متكررة أو أفكار مؤلمة

الكوابيس وإضطرابات النوم

مشاكل الذاكرة

المشاعر المؤلمة المستمرة، بما في ذلك الخوف والخجل والغضب والشعور بالذنب

القلق أو الاكتئاب

الشعور بالتوتر أو الانزعاج بسهولة

العزلة

تجنب الأفكار أو المحفزات المتعلقة بالحدث

التعافى من صدمات الطفولة قد يستغرق وقتًا لإدراك وفهم ما حدث، كذلك يؤثر التخلى عن جزء من الماضى على الاحتفاظ بذكريات ذات معنى مرتبطة بأشخاص وأماكن وأشياء، بجانب الصعوبة من إحداث تغيرات فى الحياة الشخصية، لكنه فى الوقت نفسه يؤدى إلى سلامة الصحة النفسية والجسدية للشخص الذى يعانى من صدمة فى طفولته.

وتوجد بعض الخطوات التى تساعد على ذلك، وهى..

الحصول على الدعم من طبيب أو معالج نفسى متخصص

البحث عن أنشطة صحية تساعد على التعبير عن الذات

ممارسة الرياضة الخفيفة مثل المشى أو اليوجا

تناول وجبات متوازنة

الحافظ على روتين نوم منتظم

ممارسة تقنيات اليقظة والاسترخاء

استخدم استراتيجيات إدارة التوتر

ويجب ملاحظة أن كل شخص يتعافى بطريقة مختلفة، وأن الأمر يحتاج إلى الصبر ودعم الضحية والاستماع الكامل إليها.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.



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