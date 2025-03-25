شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على صحة عظامك.. 5 عادات تجنبها خلال ساعات العمل والان مع تفاصيل الخبر

فى عالمنا المعاصر أصبح العمل المكتبى جزءًا أساسيًا من حياة الكثيرين لساعات طويلة، حيث يقضى الموظفون يومهم جالسين أمام شاشات الكمبيوتر أو يعملون على المكاتب، لكن فى ظل هذا الروتين اليومى، قد ينسى الكثيرون أن هذه العادات المكتبية قد تؤثر بشكل سلبى على صحة عظامهم، من آلام الظهر إلى مشاكل فى الرقبة والمعصمين، حيث تؤثر وضعيات الجلوس السيئة والحركات المتكررة على الهيكل العظمى بشكل كبير.

وفيما يلى نستعرض 5 أسباب رئيسية لآلام الظهر ومشاكل العمود الفقرى وفقا لموقع ctrmm..

الجلوس لفترة طويلة جدًا

على الرغم من أن الجلوس يُشكل معظم يومنا، إلا أن جسم الإنسان غير مُصمم للجلوس لفترات طويلة، فالجلوس على الكرسي لفترة طويلة يُجهد العمود الفقري والرقبة وعضلات الظهر، لذا يُنصح بالحرص على أخذ فترات راحة بين الحين والآخر للوقوف أو المشي طوال اليوم.

عدم استخدام أدوات دعم الجسم بشكل صحيح

الكثير من الأشخاص يهملون استخدام أدوات الدعم مثل الوسائد الخاصة بالظهر أو مساند للذراعين، يمكن أن تؤدي هذه الأدوات إلى توزيع الضغط على الجسم بشكل متوازن وتحسين الوضعية العامة، إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام لوحة مفاتيح وفأرة بشكل مريح لتقليل الضغط على المعصمين.

النظر إلى شاشة الكمبيوتر

لطالما كان النظر إلى الشاشات مشكلةً لموظفي المكاتب، ولكن مع ظهور أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة، ازدادت حالات "رقبة الكتابة" وانحناء العمود الفقري العلوي تجنب هذه المشكلة إما بخفض مقعدك أو رفع الشاشة إلى مستوى عينيك.

وضع هاتفك على رقبتك

كل من استخدم هاتف العمل مرّ بهذه التجربة المُسببة للإصابات، وذلك لإنجاز مهام متعددة، تجنّب ثني رقبتك بزاوية غير مناسبة وإجهاد عضلاتك، وذلك من خلال الحصول على سماعة رأس تُريح يديك دون الإضرار برقبتك.

تحميل حقيبتك أكثر من طاقتها

ربما كان حمل الكثير من الكتب تحسبًا لاختبار مفاجئ استراتيجية جيدة فى المدرسة، لكن القيام بذلك لفترات طويلة في مكان العمل يُعدّ وصفةً للكارثة، القاعدة العامة هي عدم حمل أكثر من 20% من وزن جسمك لفترة طويلة - أي حمل أكثر من ذلك قد يُعرّضك لإجهاد شديد.