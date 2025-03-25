شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. بعد انهيار رباب تعرف على أعراض انسحاب الأدوية النفسية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل لام شمسية، الذى يعرض ضمن الموسم الرمضانى الحالى 2025، انهيار رباب "يسرا اللوزى" بعد توقفها بشكل مفاجئ عن تناول الأدوية النفسية.

ووجدت زينة "ياسمينا العبد" والدتها رباب فى حالة شديدة السوء، حيث أكدت رباب أن هذا الدواء هو ما يجعلها بحالة سيئة، فى حين ذكرتها زينة أنها حاولت الانتحار سابقا عندما توقفت عن تناوله، ووعدتها أنها ستتصل بالطبيب لإيجاد طريقة للتوقف بشكل صحيح عن تعاطيه.

ويؤدى التوقف المفاجئ عن تناول الأدوية النفسية، على رأسها مضادات الاكتئاب، إلى ظهور أعراض تشبه أعراض الانسحاب، بما يستدعى التوقف عنها بشكل تدريجى.

اعراض انسحاب الأدوية النفسية

وبحسب موقع "Mind" فإنه من الضرورى أن يضع الطبيب المعالج خطة للتوقف التدريجى عن تناول الأدوية النفسية، تجنبا لأعراض الإنسحاب.

وفى الأغلب تظهر تلك الأعراض فى حالة تناول الأدوية، تحديدا مضادات الإكتئاب لمدة 6 أسابيع على الأقل، ثم التوقف عنها بشكل مفاجئ، وعادة ما تكون الأعراض خفيفة، لكنها تكون أكثر حدة فى بعض الحالات، وتشمل الأعراض ما يلى..

الأعراض

الصداع وآلام العضلات

التعرق

تسارع نبضات القلب

اضطرابات النوم

هلاوس أو كوابيس

الغثيان أوالإسهال

فقدان الشهية

الشعور بالدوار

تغيرات مزاجية واضحة مثل القلق والتهيج والانفعال والعدوانية

وفى الحالات الشديدة من الممكن أن تتفاقم أعراض الإنسحاب، لتشمل ما يلى..

الاكتئاب والقلق الشديد

الأفكار الانتحارية

الإقدام على الانتحار

نوبات الهوس

الغضب الشديد

خطوات تساعد على تخطى أعراض انسحاب الأدوية النفسية

بجانب وضع خطة علاجية للتوقف بشكل تدريجى عن تناول الأدوية، يوجد عدد من الخطوات يمكن أن يتخذها المريض لتخطى أعراض الانسحاب بشكل أمن، وهى..

- الانتباه لمستويات التوتر

من الضرورى الانتباه لمستويات التوتر ومحاولة الحد منه، عن طريق تعلم تقنيات الاسترخاء، مثل التنفس العميق.

- قضاء وقت فى الخارج

التواجد فى الهواء الطلق يساعد على الشعور بالمزيد من الراحة والاسترخاء.

- النوم الكافى

النوم لعدد ساعات كافية يمنح الطاقة اللازمة للتعامل مع المشاعر والتجارب الصعبة، مما يساعد بشكل كبير على تخطى تلك المرحلة.

- تناول وجبات صحية بانتظام

تناول الطعام بانتظام واختيار أطعمة تطلق الطاقة ببطء، يحافظ على استقرار مستوى السكر فى الدم، مما يحدث فرقًا كبيرًا فى الحالة المزاجية ومستويات الطاقة.

- مارس بعض النشاط البدنى

الرياضة مفيدة جدًا للصحة النفسية، لأنها تساعد على استقرار الحالة المزاجية.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.



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