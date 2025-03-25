شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعشاب طبيعية تساعد في تخفيف التهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون التهاب المفاصل صعبًا للغاية، إذ يسبب انزعاجًا مستمرًا يجعل حتى أبسط المهام تبدو صعبة، وهناك مجموعة من الأعشاب والعلاجات الطبيعية التي تساعد في تخفيف الألم الناتج عن التهاب المفاصل، وهذه الأعشاب لا تُخفف الألم فحسب، بل تُعزز أيضًا صحة المفاصل بشكل عام، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 5 أعشاب تساعد في تخفيف الألم الناتج عن التهاب المفاصل بشكل طبيعى: الكُركُم

الكركم المعروف بـ"التوابل الذهبية"، يحتوي على الكركمين، ذو التأثيرات القوية المضادة للالتهابات، ويساعد على تخفيف آلام المفاصل وتورمها، مما يجعله خيارًا شائعًا لتخفيف التهاب المفاصل، ويمكنك إضافته إلى الطعام، أو تناوله كمكمل غذائي، أو شربه كشاي لتخفيف الألم بشكل طبيعي دون آثار جانبية خطيرة.

لبان الدكر

يُعرف لبان الدكر في الطب التقليدي بقدرته على تخفيف آلام المفاصل وتحسين حركتها، وتحتوي هذه العشبة على مركبات تُثبّط الإنزيمات المسئولة عن الالتهاب، سواءً استُخدم كمستخلص أو كبسولات، ويُمكن أن يُساعد هذا اللبان على تحسين وظيفة المفاصل وتقليل تصلبها، مما يجعله إضافة رائعة لروتين علاج الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل.

الزنجبيل

الزنجبيل أحد التوابل التي لها تأثير قوى غى تخفيف آلام والتهاب المفاصل، وله تأثيرات طبيعية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، مما يُخفف من ألم المفاصل المتورمة، ويُمكن للزنجبيل أن يُخفف الألم إلى أقصى حد، مما قد يُقلل الحاجة إلى مسكنات الألم لدى بعض الأشخاص، ويُمكنك الاستمتاع به طازجًا أو مجففًا أو حتى كشاي للاستفادة القصوى من فوائده.

الصبار

الصبار غني بخصائص مضادة للالتهابات، تساعد في تخفيف التورم والألم في المفاصل، وجل الصبار، عند استخدامه موضعيًا، يُهدئ ويُخفف آلام المفاصل، كما أن شرب عصير الصبار قد يُساعد في دعم عمليات الشفاء الطبيعية في الجسم، مما يُخفف من الألم الناتج عن التهاب المفاصل.

الشاي الأخضر

يُعرف الشاي الأخضر بخصائصه المضادة للأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهابات وتخفيف آلام المفاصل، وبفضل غناه بالبوليفينولات، يساعد الشاي الأخضر على منع إنتاج المواد الكيميائية المسببة للالتهابات في الجسم، وشرب كوب من الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يُسهم في تخفيف أعراض التهاب المفاصل، وقد يُساعد أيضًا في تحسين صحة المفاصل بشكل عام.