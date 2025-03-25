حلول طبيعية لتقليل ألم أسنان طفلك فوراً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مارس 2025 08:47 صباحاً - يُعد ألم الأسنان مشكلة صحية يُصاب بها العديد من الأطفال، وذلك لحساسية أسنانهم؛ لذا فإن قلة نظافة الأسنان، أو العضّ المتكرر على الأشياء الصلبة، أو الأخطاء في تنظيف أسنانهم، يمكن أن يتسبب في تآكل الطبقة الواقية. ولذلك، سيشعر الأطفال بألم في أسنانهم عند تناول بعض الأطعمة.

على الجانب الآخر يمكن أن يكون سبب ألم الأسنان لدى الأطفال إصابة الأطفال بالتهابات الأسنان واللثة، وإذا لم تتحسن هذه الحالة خلال بضعة أيام، فقد يكون ذلك علامة على إصابة طفلك بمشكلة صحية خطيرة في الأسنان، تحتاج إلى اصطحاب طفلك إلى الطبيب، ولكن يمكن لبعض العلاجات الطبيعية في المنزل تخفيف الأعراض.. فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث لاين" عدة طرق لعلاج ألم الأسنان لدى طفلك.

مكعبات الثلج

يساعد الثلج على تخفيف ألم الأسنان-الصورة من موقع AdobeStock

تُعد الطريقة الأولى لعلاج آلام الأسنان لدى الأطفال هي استخدام الكمادات الباردة أو مكعبات الثلج، والتي تساعد على تخفيف الألم وتورم اللثة. ويمكن القيام بهذه الطريقة من خلال لف مكعبات الثلج في منشفة، ثم وضعها على المنطقة المؤلمة لمدة 15-20 دقيقة.

وفي المقابل، إذا كان الطفل يشعر بعدم الارتياح، قومي بإزالة الضغط على الفور، ولا ينصح بهذه الطريقة أيضاً للتخلص من ألم الأسنان لدى الأطفال المصابين بحساسية الأسنان.

ربما تودين التعرف إلى أسباب حساسية الأسنان لدى الأطفال وعلاجات لتقليل الألم

الغرغرة بالماء والملح

يمكن علاج آلام الأسنان لدى الأطفال باستخدام المياه المالحة، ويمكن تطبيق هذه الطريقة إذا كان عمر الطفل أكبر من 5 سنوات؛ ليستطيع شطف فمه جيداً.

وقد تساعد الغرغرة بالمياه المالحة في تخفيف آلام الأسنان وتقليل الالتهاب والتخلص من البكتيريا في الفم.

على الجانب الآخر إذا كان طفلك لا يستطيع الغرغرة بالماء المالح، حاولي استخدام الماء الدافئ؛ لأنه يمكن أن يساعد في إطلاق جزيئات الطعام والأوساخ بين الأسنان، والتي يمكن أن تسبب آلام الأسنان.

استخدام زيت القرنفل

زيت القرنفل له خصائص مضادة للالتهابات وللبكتيريا، والتي يمكن أن تساعد في محاربة البكتيريا التي تسبب ألم الأسنان؛ لاحتوائه على مادة الأوجينول وهي مسكن طبيعي للآلام.

يمكن علاج ألم الأسنان لدى الأطفال باستخدام زيت القرنفل عن طريق نقع كرة قطنية صغيرة في الزيت، ثم وضعها على المنطقة المؤلمة وتركها لمدة 30 دقيقة حتى يهدأ الألم.

تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط

اختاري فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة، وحاولي تنظيف أجزاء أسنان الطفل التي يصعب الوصول إليها، أو التي غالباً ما يتجاهلها طفلك، مثل الأضراس.

يمكنك أيضاً استخدام خيط تنظيف الأسنان للحصول على نتائج أفضل؛ وإذا كان طفلك قادراً على استخدام فرشاة الأسنان والخيط بمفرده، فيمكنك السماح له بذلك بنفسه تحت إشرافك.

ربما تودين التعرف إلى كيف تعتنين بأسنان الطفل وتنظيفها حسب عمره

التدليك بجل الصبار

يمكن استخدام الصبار كوسيلة لعلاج آلام الأسنان-الصورة من موقع AdobeStock

يمكن استخدام الصبار كوسيلة لعلاج آلام الأسنان لدى طفلك؛ لأنه يمكن أن يساعد في قتل البكتيريا الفموية التي تسبب تسوس الأسنان بسبب احتوائه على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا.

وتعد طريقة استخدام الصبار كإسعاف أولي لألم الأسنان بفركه على المنطقة المؤلمة، ثم القيام بتدليك لطيف حتى يهدأ الألم.

معجون الثوم

يستخدم الثوم كدواء طبيعي لألم الأسنان للأطفال، ويمكنك استخدام الثوم كمسكن لآلام أسنان الأطفال عن طريق طحنه أولاً وخلطه مع القليل من الملح. بعد ذلك يمكن تطبيقه على أسنان طفلك أو لثته باستخدام قطعة قطن أو إصبع نظيف.

يمكن للثوم أن يخفف آلام الأسنان؛ لأنه يحتوي على مركب مضاد للبكتيريا يسمى الأليسين. لا يقتصر تأثير الثوم على قتل البكتيريا الخطيرة التي تسبب ترسبات الأسنان فحسب، بل يمكن أيضاً أن يكون بمثابة مسكن للآلام.

أوراق الجوافة

أوراق الجوافة لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في التئام الجروح بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على مضادات ميكروبات تساعد في الحفاظ على صحة الفم.

لاستخدام أوراق الجوافة كمسكن لآلام الأسنان، يمكننا مضغ أوراق الجوافة الطازجة. هناك طريقة أخرى وهي سحق أوراق الجوافة ووضعها في الماء المغلي لاستخدامها كغسول للفم.

أكياس شاي النعناع

يمكن أن يكون استخدام أكياس شاي النعناع وسيلة لعلاج آلام الأسنان لدى الأطفال وتقليل تورم اللثة. قبل استخدام، ضعي أكياس الشاي في المبرد لبضع دقائق ثم ضعي كيس الشاي على منطقة أسنان طفلك التي تشعر فيها بالألم.

الوقاية من آلام الأسنان عند الأطفال

من العادات الجيدة التي تبعد الأطفال عن مشاكل الأسنان ما يلي:

تنظيف فم الطفل جيداً، مرتين يومياً واستخدام خيط تنظيف الأسنان.

الحد من استهلاك السكر، والغرغرة بالماء بعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

تجنب الأطعمة التي تسبب ألم الأسنان، مثل الأطعمة الحامضة والحلوة واللزجة.

تقديم وجبات خفيفة صحية، مثل الفاكهة للأطفال.

استشارة طبيب الأسنان بانتظام، مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر لاكتشاف أي مشاكل في الأسنان في أقرب وقت ممكن.

متى يجب الذهاب إلى الطبيب؟

يجب الانتباه إلى أن بعض طرق علاج ألم الأسنان لدى الأطفال السابقة تعد مؤقتة ويمكن استخدامها كإجراءات إسعافات أولية لألم الأسنان الخفيف. إذا لم يختفِ ألم الأسنان، فلا تترددي في فحص طفلك لدى طبيب الأسنان. لتقديم العلاج المناسب.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.