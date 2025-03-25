نصائح لإطلالة مريحة وأنيقة للمرأة الحامل في عيد الفطر.. بخطوات بسيطة

بخطوات بسيطة اختاري ما يُناسبك:

حامل ترتدي ملابس أنيقة وسط أسرتها وتستعد للزيارة

السلوبيت – القطعة الواحدة:

الفستان الواسع:

البنطلونات الواسعة:

سويت شيرت للحوامل:

العبايات المفتوحة:

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مارس 2025 08:47 صباحاً - الاستعداد ل،لن يأخذ وقتاً طويلاً، يستوي في هذا إن جلست الحامل بالمنزل وسط أسرتها وحدهم، أو كانت تستعد لاستقبال الأهل والأحباب، أو في حالة استعدادها لزيارة عند الأهل؛ حيث تعكس إطلالتها الجميلة والمتناسبة للاحتفال بعيد الفطر شعوراً بالثقة والجمال؛ رغم تغير شكل الجسم خلال تطور أشهر الحمل، الخليج 365: الأمر ليس صعباً، وما عليكِ سوى تحفيز نفسك للمشاركة بكل حب وترحيب، وإعداد ما يمكن ارتداؤه أو شراؤه أو مجرد إضافته؛ لتكوني في كامل أناقتك، في هذا التقرير تضيف "الخليج 365" بعض النصائح؛ لتساعدك.اللقاء مع مصممة الأزياء نهال المصري للتعرف إلى الخطوات الجمالية التي تساعد على ظهور الحامل بإطلالة أنيقة ونصائح لاختيار الأفضل.من أفضل الملابس التي تتسم بالشياكة والأناقة يمكن للحامل ارتداؤها في عيد الفطر والمناسبات أو الأيام العادية مع اختلاف القصات والألوان؛ فهناك السالوبيت الجينز أو ذو الخامة الحرير وغيره يمكن ارتداؤه في المناسبات.يمكن أن تطل الحامل بارتداء فستان واسع ذي أقمشة ناعمة مريحة للجسم، تحمل الكثير من الألوان المبهجة التي تساعد على تحسن الحالة المزاجية، والظهور في شكل لطيف ومقبول وحالة مزاجية طيبة، ويفضل أن تكون القصات واسعة وغير محكمة بمنطقة البطن.البنطلونات الواسعة تعد من أكثر الملابس العملية التي تتسم بالراحة والجمال، وتتميز أيضاً بألوانها الرائعة الجذابة مثل الفوشيا والبرتقالي والأبيض والأخضر والفوسفوريات.والسويت شيرت يمكن ارتداؤه على بنطلون جينز، فهو من أسهل وأفضل الملابس التي تصلح للحوامل؛ لأنها تساعد على الظهور بشكل عصري وجديد، وأيضاً يمكن ارتداء السويت شيرت على تنورة قصيرة ويعد من أفضل الاختيارات التي يسهل تنسيقها مع اختيار ألوان مميزة عليها.إذا كنتِ من محبي ارتداء العبايات المفتوحة، فمن الأفضل تنسيقها مع فستان أبيض حتى تلفت الأنظار، وإذا كانت لديكِ مناسبة في العيد فسوف تلجئين للفساتين السواريه، وهنا من الأفضل ألا ترتدي الفساتين المحددة للجسم، ويفضل الفستان المقسم للجسم في بداية الحمل في حالة عدم ظهور البطن، ولو كان البطن صغير الحجم، البسي فستاناً محدداً.

فساتين ربيعية للمحجبات لعيد الفطر تابعي التفاصيل داخل التقرير

الأناقة والراحة هي الاختيار الأفضل

أناقة الحامل بالملابس الفضفاضة

للاحتفاظ بالراحة والأناقة معاً عليكِ في حالة اختيار الأحذية؛ أن تكون مريحة وطبية والابتعاد عن الكعب العالي النحيف.عند اختيار الإطلالة المناسبة، عليكِ مراعاة بطنك المتنامي، والانتباه بأن تكون قطع الملابس فضفاضة؛ بحيث لا يتم ضغط هذه المنطقة.ضرورة مراعاة اختيار الملابس المصنوعة من أقمشة طبيعية تسمح بمرور الهواء، ولا مانع من إضافة تفاصيل مثل: الدانتيل الأنيق أو السحابات الإضافية أو الأزرار الزخرفية لها دور مهم.يفضل ارتداء الملابس الفضفاضة؛ حيث يتواجد الجنين في كيس يحتوي على سوائل لحمايته، وهناك احتمال من تأذي الجنين من الملابس الضيقة.ولإطلالة مريحة عليكِ بالملابس الفضفاضة خلال أيام العيد، ذات أقمشة قطنية؛ نظراً لزيادة حركة الحامل ونشاطها في وجود الزوار والمعيدين.

دراسات تؤكد: مضاعفات صحية لارتداء الكعب العالي

بعض الإرشادات والنصائح للحصول على إطلالة أنيقة

أناقة الحامل وجلسة عائلية ووليمة غداء شهية

قسّمي ملابس حملك إلى مجموعتين: واحدة تستمتعين بارتدائها بحرية وسط بيتك وأمام زوجك وأبنائك بألوانها الصارخة وربما اللامعة، والثانية ارتديها وسط الأهل والأصدقاء؛ لهذا اختاري ما يتناسب وحجم البطن، وابتعدي عن الثياب القصيرة، الضيقة، والأكسسوارات الثقيلة.

تتبعي خطوط الأزياء المناسبة لكِ واختاري المقاس الأكبر منها؛ فالأناقة أمر مستطاع لكل حامل، مع الابتعاد عن كل ما يقلق راحتك أو يضغط على البطن، واحذري ارتداء الجوارب الضيقة فهي تشد الأعصاب؛ لأنها تعوق مسار تدفق الدم في الساقين.

تجنبي الكعب العالي، ويفضل ارتداء الكعب المنخفض؛ فهو يحفظ توازنك، ويجنبك آلام الظهر، ويضفي عليك مظهراً أنيقاً، ومنذ البداية لا تختاري ملابس الحمل ذات الطابع الواحد، فهناك ملابس للبيت والزيارات العائلية، وأخرى للمناسبات والأعياد.

احتفظي بخزانتك ببنطلون جينز مخصص للحوامل، مع قميص واسع ذي ياقة، ما يضفي عليك طابعاً بسيطا وعملياً محبباً، وانتقي الألوان الفاتحة الهادئة، المتفائلة، والتنانير ذات الطبعات المشجرة، فترسمين بهيئتك صورة جميلة للحامل الأنيقة.

نوّعي موديلاتك وتجنبي الألوان الفاتحة والنقوش الزاهية إن كنتِ بالأشهر الأخيرة؛ حتى لا يبدو قوامك أكثر امتلاء فيصيبك الخجل، أناقتك وسط عائلتك في عيد الفطر لها تأثير إيجابي على صحتك النفسية، وتدفعك لمراقبة وزنك، وعدم الإفراط.

اختاري الأقمشة القطنية؛ لأنها تمتص العرق وتقلل من الشعور بالحرارة؛ فمع زحمة المكان وكثرة الأطفال ستتعرقين أكثر؛ لهذا عليك اختيار الأنسب للجو الحار والمكان المزدحم.

اجعلي القطن الناعم خامة أقمشتك المفضلة، وابتعدي عن قماش الشيفون والكريب والخامات الصناعية والضاغطة على الجسم.

وللزيارات في عيد الفطر ابحثي عن فستان يتحدد فوق الخصر ثم ينساب واسعاً، أو ينسدل على شكل بليسيه؛ لإخفاء حجم البطن.

احتفظي في دولابك بعدد من البناطيل الخاصة بالحمل، وهي قابلة للتوسيع من جهة الخصر باستخدام المطاط والأزرار، واختاري معها قمصاناً فاتحة اللون وملونة.

اختاري ملابس لطيفة الشكل تراعين فيها حجم البطن الذي ينمو ويكبر، في حالة دخول الشهر الأخير يُقدر محيط بطنك بمتر واحد؛ لذا عليكِ تجنب الفساتين التي تكثر فيها الكسرات؛ لأنها تظهرك بدينة.

اختاري الملابس التي تحتوي على حزام رفيع تحت منطقة الصدر، أو مطاط رفيع محاك من داخل القماش، فهذا الموديل يحدد الجسم من الأعلى مخفياً جميع عيوبه.

احتفظي في خزانتك بقمصان واسعة وأحذية مريحة

نساء حوامل يرتدين ملابس مريحة وأنيقة

الغي الحذاء بكعب عالٍ من قاموسك؛ لأن الكعب يسبب آلاماً أسفل الظهر وتشنجات عضلية بالساقين والأقدام، كما أن كبر حجم البطن يحول دون رؤيتك للطريق أمامك، مما قد يسبب اختلال التوازن والوقوع.*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.