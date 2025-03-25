شكرا لقرائتكم خبر عن لو مسافر بالطيارة.. 9 أطعمة لا تتناولها لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون الطيران مغامرةً مثيرة، ولكن هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها قبل الصعود إلى الطائرة، من أهمها نوعية الطعام الذي تتناوله، فإذا كنت تريد أن تتجنب الشعور بالانزعاج وعدم الراحة أو الانتفاخ أو مشاكل هضمية أخرى أثناء السفر الذى قد يستغرق عدة ساعات، يجب تجنب تناول بعض الأطعمة التي قد تُسبب اضطرابًا في المعدة أو تُشعرك بعدم الراحة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 9 أطعمة يجب تجنبها قبل السفر بالطائرة لتجنب مشاكل هضمية

الأطعمة الحارة

قد تبدو الأطعمة الحارة خيارًا جيدًا إذا كنت ترغب في نكهة إضافية، لكنها قد تسبب لك انزعاجًا أثناء الرحلة، وقد تُهيج حرارة التوابل معدتك وتؤدي إلى عسر هضم أو حرقة في المعدة، خاصةً إذا كنت تركب على طريق سفر.

الفاصوليا والعدس

رغم أن الفاصوليا والعدس مصدران غنيان بالبروتين والألياف، ولكنها تسبب أعراضًا هضمية مزعجة مثل الانتفاخ وهذا يجعلك تشعر بعدم الراحة، ولتجنب مشاكل المعدة أو المواقف المحرجة، يُنصح بتجنب هذه الأطعمة قبل الرحلة.

المشروبات الغازية

المشروبات الغازية قد تسبب الانتفاخ والغازات، مما يجعلك تشعر بعدم الراحة أثناء الرحلة، وقد تُسبب تغيرات الضغط اضطرابًا في المعدة، وبدلًا منها التزم بشرب الماء أو العصير للحفاظ على رطوبة جسمك.

منتجات الألبان

إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية تجاه منتجات الألبان، فيجب تجنب تناول الحليب أو الجبن أو الزبادي قبل رحلتك، وقلة الحركة في الطائرة والضغط قد يُصعّبان على جسمك هضم منتجات الألبان بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تقلصات في المعدة أو مشاكل هضمية أخرى.

الأطعمة المقلية

تناول بعض البطاطس المقلية المقرمشة أو الدجاج المقلي قبل الرحلة قد يؤدي إلى الشعور بالخمول والثقل، فالأطعمة المقلية غنية بالدهون، ومزيج الدهون والملح قد يسبب الانتفاخ، كما أنها تستغرق وقتًا أطول في الهضم، لذلك يُنصح بتجنبها إذا كنت ترغب في تناول طعام خفيف ومريح أثناء السفر.

المشروبات الغنية بالكافيين

رغم أن القهوة أو مشروبات الطاقة قد تمنحك دفعة سريعة من الطاقة، إلا أنها قد تُسبب لك أيضًا شعورًا بالتوتر والجفاف، وقد يؤثر الكافيين يزيد من احتمالية إصابتك بجفاف الفم أو الصداع، لذلك استبدل هذه المشروبات بالماء أو شاي الأعشاب للحفاظ على ترطيبك وهدوئك.

الحمضيات

قد تكون الفواكه الحمضية، كالبرتقال والليمون والجريب فروت، لذيذةً لكنها شديدة الحموضة أيضًا، وعند تناولها قبل السفر بالطائرة قد تزيد من احتمالية الإصابة بحرقة المعدة أو ارتجاع المريء.

الوجبات السريعة والخفيفة السكرية

جميعنا نعشق الوجبات الخفيفة اللذيذة، لكن تناول الوجبات الخفيفة كالحلوى أو رقائق البطاطس أو غيرها من الوجبات السريعة قبل السفر ليس خيارًا جيدًا، فهذه الأطعمة غالبًا ما تكون غنية بالسكر والملح، مما قد يُشعرك بالخمول والانتفاخ أثناء الرحلة، كما قد تُسبب انخفاضًا حادًا في سكر الدم لاحقًا، مما يزيد من سوء حالتك الصحية.

اللحوم المصنعة

رغم أن اللحوم الباردة قد تبدو وجبة خفيفة سهلة التحضير أثناء التنقل، إلا أنها قد تكون غنية بالصوديوم والمواد الحافظة، ما قد يؤدي إلى الجفاف والانتفاخ والشعور بعدم الراحة، ويتفاقم هذا التأثير عند ركوب الطائرة، لذلك يُنصح بتجنب اللحوم المصنعة واختيار شيء طازج.