كيف يؤثر مرض السكرى على عينيك وطرق الوقاية

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يمكن أن يؤثر مرض السكري على العديد من أجزاء الجسم، بما في ذلك العينين، لكن يمكن أن تساعد فحوصات العين الروتينية في تحديد المراحل المبكرة من مشاكل العين وحماية البصر، وبالتالي، يجب على الشخص المصاب بمرض السكري إجراء فحص للعين مرة واحدة على الأقل في السنة، بحسب موقع تايمز ناو.

لحماية البصر وجودة الحياة بشكل عام، فإن فحوصات العين الروتينية ضرورية للكشف المبكر عن الاضطرابات المختلفة والوقاية منها.

كيف يؤثر مرض السكري على صحة عينيك؟

بعض المشكلات المحتملة التي قد يواجهها مرضى السكري فيما يتعلق بصحة العين تشمل ما يلي:

اعتلال الشبكية السكري

حالة شائعة تتضرر فيها الأوعية الدموية في شبكية العين بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم. قد لا يسبب اعتلال الشبكية السكري أي أعراض في مراحله المبكرة، ولكن إذا لم يتم تلقي العلاج، فقد يتسبب في فقدان البصر.

إعتام عدسة العين

المرضى الذين يعانون من مرض السكري هم أكثر عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين، والذي يسبب تعتيم عدسة العين، وإذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى العمى وعدم وضوح الرؤية.

الجلوكوما

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط العين المرتبط بمرض السكري إلى الإصابة بالجلوكوما، والتي يمكن أن تسبب فقدانًا تدريجيًا للرؤية، وإذا تركت دون علاج، قد تؤدي إلى العمى الدائم.

تعتبر فحوصات العين المنتظمة ضرورية للكشف المبكر والتدخل لأن كل هذه الاضطرابات لديها القدرة على التطور بصمت.

كيف تساعد فحوصات العين المنتظمة على منع الحالات الخطيرة؟

إن ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مستمر يتداخل مع قدرة الجسم على تخزين وتنظيم الجلوكوز، مما يتسبب في تقلبه بشكل مستمر هذا يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة في العين.

من خلال تحديد حالات مثل اعتلال الشبكية السكري قبل ظهور أعراضها، فإن فحوصات العين الروتينية تمكن من التدخل المبكر ووقف الضرر الذي لا رجعة فيه.

أمراض العين المرتبطة بمرض السكري

يمكن إبطاء أو إيقاف تطور المرض بشكل كبير من خلال الكشف المبكر، مما يجعل من الممكن إدارة علاجات مباشرة وفعالة مثل العلاج بالليزر أو الحقن.

من خلال تحديد المشكلات في وقت مبكر، عندما يكون العلاج أكثر فعالية، تساعد الفحوصات الروتينية في منع ضعف البصر الشديد.

ما هي أنواع فحوصات العين لمرضى السكري؟

هناك بعض فحوصات العين المتعلقة بمرض السكري والتي يمكنك إجراؤها:

فحص قاع العين المتوسع

للتحقق من أي مؤشرات للنزيف أو تطور الأوعية الدموية الجديدة، يقوم طبيب العيون بتوسيع حدقة العين.

التصوير المقطعي البصري

التصوير المقطعي البصري (OCT) تساعد هذه الطريقة التصويرية على تحديد التغيرات أو الأضرار البنيوية من خلال توفير صور دقيقة لطبقات الشبكية.

هذه الفحوصات عادةً ما تكون غير جراحية وغير مؤلمة، مما يجعلها طريقة فعالة لمراقبة صحة عيون مرضى السكري.

كيف يمكنك الاستعداد لفحص العيون؟

لا يحتاج الشخص إلى تحضير أي شيء قبل الخضوع لفحص العين ومع ذلك، ينصح الأطباء بإدارة مستويات السكر في الدم والحفاظ على السيطرة على نسبة السكر في الدم طوال فترة الفحص.

عادة ما يستغرق اتساع حدقة العين بالكامل من 20 إلى 30 دقيقة.

ومع ذلك، قد تستمر مدة الاتساع من أربع إلى 24 ساعة. وبالتالي، قد يعاني الشخص من عدم وضوح الرؤية وحساسية الضوء لبضع ساعات بعد الفحص.

لذلك، لا يُنصح الشخص بالقيادة بعد هذا الفحص، ويجب عليه ترتيب مرافقة صديق أو أحد أفراد الأسرة له إلى المنزل بعد الموعد.

