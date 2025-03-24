شكرا لقرائتكم خبر عن عايشة الدور.. كيف توازن المرأة العاملة بين مسئولياتها بعد خلاف سالي وابنتها والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت عايشة "دنيا سمير غانم" خلال الحلقة التاسعة، من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، جواب إلى والدة سالى لتطلب منها أن تتقرب من ابنتها ولا تتركها وحدها، فى محاولة لإصلاح علاقة سالى ووالدتها، لكن الجواب جاء بنتيجة عكسية تمام.

وبعد تلقيها الجواب غضبت والدة سالى بشدة وتشاجرت مع إبنتها، وذلك لأنها أفشت أسرارهما الشخصية كذلك لإكتشافها أن سالى تذهب للمبيت مع صديقاتها دون علمها، فى حين ردت عليها سالى أنها تفعل ذلك لأنها تفتقد وجودها معها بشكل تام بسبب إنشغالها طوال الوقت بالعمل، فى حين أكدت والدتها أنها تعمل مع أجل توفير الحياة اللائقة لها.

ويعد التوازن بين العمل ومسئوليات الأبناء من أهم النقاط التى تشغل بال كل أم عاملة، بحثا عن إيجاد طريقة صحيحة توازن بها بين مسئوليات وأعباء العمل وبين تربية الأنباء والبقاء على علم بكافة تفاصيلهم.

نصائح للأمهات لتحقيق التوازن بين مسئوليات العمل والأبناء

وبحسب موقع "Raising children" يوجد عدد من النصائح لمساعدة الأمهات على تحقيق التوازن بين العمل ومسئوليات الأبناء والمنزل، عن طريق وضع روتين داخل المنزل، ومنها:

تحديد الأولويات

يجب على الأم تحديد أولوياتها داخل المنزل، مثل رعاية الأطفال والأعمال المنزلية أو الإهتمام بالنفس عن طريق مما رسة الرياضة أو الإسترخاء، وترتيبها وتنظيم الوقت للقيام بها.

حساب الوقت الذي تقضيه في القيام بأولوياتك

حساب مقدار الوقت الذي تقضيه في عمل كل من الأشياء داخل المنزل، وإن كان كافيا أم لا أو حتى أطول من اللازم، يساعد على منح الصورة الكاملة وتحقيق التوازن المطلوب.

تحديد الميزانية

وضع ميزانية عائلية يمكن أن يساعدك في تحديد حدود ما يمكنك تغييره.

تغيير عادات العمل لدعم التوازن بين العمل والحياة

ليس من الممكن دائمًا قضاء وقت أقل في العمل أو فيه، ولكن التغييرات الصغيرة في طريقة تنظيم العمل والتفكير فيه، يمكن أن تساعدك على الشعور بمزيد من الرضا عن التوازن بين العمل والحياة.

تنظيم عملك

حاولى ترتيب عملك بحيث تتولى المهام الأكثر صعوبة في بداية نوبتك، بدلاً من نهايتها.

وضع حدود للعمل الإضافى

يجب وضع حدود حول مقدار العمل الذي تقومى به خارج ساعات العمل، بما في ذلك حدود التحقق من رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية أو الرد عليها أو حضور الاجتماعات خارج ساعات العمل.

العمل من المنزل

إذا كنتى تعملين من المنزل، فاحرصى على تحديد أوقات بداية ونهاية واضحة أو خصص أجزاء من اليوم للعمل، بدلاً من التحقق من العمل باستمرار، كذلك حاولى إبقاء منطقة عملك منفصلة عن المناطق العائلية.

ترك العمل في نهاية نوبتك

مراجعة يوم العمل في ذهنك قبل مغادرتك أو إنهاء عملك، يساعدك على الانتقال تدريجيًا إلى التفكير في المنزل والأسرة.

تغيير وجهة نظرك بشأن العمل.

خصصى لحظة من يوم عملك للتفكير في أطفالك، لأن ذلك سيساعدك هذا على تذكر سبب سعيك لتحقيق توازن صحي بين العمل والحياة.

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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