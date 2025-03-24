شكرا لقرائتكم خبر عن خليه على فطارك.. الكشري الأصفر له فوائد كثيرة وعلى قد الإيد والان مع تفاصيل الخبر

الكشري الأصفر يعد من الأطعمة المميزة والصحية، الذي يمكن تناولها علي وجبة الإفطار خلال شهر رمضان، فيتم إعداده بالعدس الأصفر بالأرز، ويعد الأطباق المصرية التقليدية والمغذية، وله فوائد عديدة تجعله خيارًا رائعًا على سفرة رمضان، وذلك وفقًا لدكتورة ليندا جاد الحق استشاري التغذية في القصر العيني.

فوائد الكشري الأصفر 1. مصدر غني بالبروتين النباتي:

العدس الأصفر يحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي الضروري لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة، مما يجعله مناسبًا للأشخاص الذين لا يتناولون اللحوم كثيرًا.

2. تحسين عملية الهضم

الألياف الموجودة في العدس والأرز تساعد في تحسين الهضم ومنع الإمساك، خاصة بعد ساعات الصيام الطويلة.

3. إمداد الجسم بالطاقة

الأرز هو مصدر جيد للكربوهيدرات المعقدة، التي توفر طاقة مستمرة للجسم وتساعد في الشعور بالشبع.

4. غني بالفيتامينات والمعادن

العدس يحتوي على الفولات، الحديد، البوتاسيوم، والمغنيسيوم، ما يعزز صحة الدم والأعصاب.

5. مناسب للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الهضم

الكشري الأصفر خفيف على المعدة وسهل الهضم، لذا فهو خيار مناسب لمرضى القولون أو أصحاب المعدة الحساسة.

6. تعزيز صحة القلب

بسبب احتوائه على الألياف ومضادات الأكسدة، يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

7. تحسين مستويات السكر في الدم

الألياف والبروتين في العدس يساعدان في الحفاظ على مستويات سكر الدم مستقرة، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري (بكميات معتدلة).

نصائح لتناول الكشري الأصفر في رمضان

يمكن إضافة بعض الخضروات مثل الجزر أو السبانخ لمزيد من الفوائد.

تجنب إضافة السمن أو الزيوت بكميات كبيرة لتحضيره بطريقة صحية.