شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. كيفية تأهيل الطفل قبل زيارة الطبيب النفسى؟ والان مع تفاصيل الخبر

اصطحبت هبة "أسيل عمران"، خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية، ابنها يوسف "على البيلى" لزيارة الطبيب النفسى "على قاسم"، بعدما أخبرتها نيللى أنها شاهدت يوسف يتحرش بأخيه الأصغر ياسين.

وخلال الزيارة، سأل الطبيب النفسى هبة إن كان يوسف يعرف سبب تلك الزيارة، عندها قالت له إنها أخبرت يوسف أنها أحضرته إلى طبيب يساعد الأطفال عند شعورهم بالضيق والعصبية، عندها أثنى الطبيب على تصرفها، وقال لها إن إخبار الطفل بالحقيقة يبنى الثقة معه، وتلك الثقة التى ستجعله يخبرها بأى متاعب يتعرض لها دون خوف.



ويعد اصطحاب الطفل لزيارة طبيب نفسى خطوة شديدة الأهمية وفارقة فى حياته، لذا من الضرورى تأهيل الطفل مسبقاً لتلك الخطوة بطريقة صحيحة.

علامات تشير إلى حاجة الطفل لزيارة طبيب نفسى

وفقا لموقع "Children’s health" هناك عدد من العلامات التحذيرية التى تشير إلى حاجة الطفل لزيارة طبيب نفسى متخصص، وهى:



تغيرات مفاجئة فى سلوك الطفل، مثل الغضب أو العصبية الشديدة أو كثرة البكاء

الإنعزال عن العائلة والأصدقاء

فقدان الوزن

الكوابيس ومشكلات النوم

لديه سلوكيات عدوانية لدى الأخريين

التحدث عن الإنتحار

وعند ملاحظة الوالدين إلى وجود تلك التغيرات السلوكية لدى الطفل أو عدد منها، فهذا يعنى ضرورة زيارته للطبيب النفسى.

نصائح لتأهيل الطفل لزيارة الطبيب النفسى

تعد زيارة الطفل للطبيب النفسى لأول مرة، أمرا مقلقا بالنسبة للوالدين، وبحسب موقع "Child mind institute" يعد هذا القلق أمرا طبيعيا، لكن معرفة طريقة التأهيل الصحيحة للطفل لهذا الموعد، تعطى ثقة أكبر لإتخاذ تلك الخطوة.

ويوجد عدد من النصائح التى تساعد الوالدين على تأهيل الطفل لزيارة الطبيب النفسى للمرة الأولى، وهى:

-إخبار الطفل أنه سيتحدث إلى طبيب حول مشاعره وأفكاره وسلوكه من أجل تحسين حياته، وذلك بطريقة تتناسب مع مرحلته العمرية وطريقة إستيعابه للأمر.

-أحيانًا ما يكون لدى الأطفال مخاوف محددة بشأن زيارة الطبيب، مثلا الخوف من أخذ "الحقن"، لذلك يجب طمأنة الطفل تجاه تلك المخاوف

-التأكيد على أن زيارة الطفل للطبيب النفسى ليست عقابا لهم على خطأ ارتكبه أو لغضب والديه منه، بل لأنها وسيلة لمساعدته على التغلب على مخاوفه أو المتاعب التى يمر بها، مثل المتاعب الدراسية أو صعوبة تكوين الصداقات.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.



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