شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور.. نصائح عايشة لابنتها المراهقة عند الشعور بالإعجاب تجاه زميلها والان مع تفاصيل الخبر

دار حوار بين عايشة "دنيا سمير غانم" وابنتها كارما، خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل عايشة الدور، حول زميلها الذى كان معجبًا بها وأعطاها سيجارة إلكترونية لتجربتها، وسألتها لماذا لم تخبرها عن زميلها، عندها قالت كارما إنها لم تتحدث معها لأنها تعرف مسبقا رد فعلها العصبى عليها.

وقالت عايشة لكارما إن زميلها هذا ليس أمينًا عليها، بالدليل أنه أعطاها شيئا ضارا أوقعها فى مشكلة، كما وجهت عايشة مجموعة من النصائح لابنتها، حيث أخبرتها أنها أمانة على نفسها وأنها "غالية وعزيزة"، وأنه من غير المسموح أن تدخل فى علاقة مع شاب من أى نوع وهى فى ذلك العمر، كما يجب عليها ألا تعطى ثقتها لأى أحد بسهولة، حتى لصديقاتها، حتى لا تصبح حياتها مشاع لأشخاص غير جديرين بالتواجد فيها.

وتعتبر مرحلة المراهقة مرحلة حرجة فى حياة كل شاب وفتاة، لأن فيها يتم الانتقال من الطفولة إلى الشباب، وهى مرحلة مرهقة أيضًا بالنسبة للوالدين، نظرا لصعوبة التعامل مع كل التغيرات التى تطرأ على أبناءهم فى تلك الفترة.

ومن الشائع خلال مرحلة المراهقة، اختبار الفتاة لمشاعر الإعجاب لأول مرة تجاه شخص أخر، وهو ما يستدعى تفهم الأمر لطبيعة تلك المشاعر والتعامل معها بطريقة صحيحة.

نصائح للأم للتعامل مع مشاعر إبنتها المراهقة

ويوجد عدد من النصائح التى يمكن أن توجهها الأم لإبنتها المراهقة، حتى تتفهم مشاعرها وتتعامل معها خلال مرحلة المراهقة، وفقا لموقع "Psychology today"، وهى:

- كونى على طبيعتك، لأن الإهتمام بالشكل الخارجى والصفات الشكلية والسطحية فقط على حساب تطوير شخصيتك، يجعلك شخصية غير جادة سواء بالصداقة أو الإرتباط بالمستقبل.

- التركيز على تطوير نفسك وشخصيتك، يجعلك على وعى عند إختيار شريك حياتك مستقبلا.

- السعى وراء الكمال فخ، لأنه من المستحيل الحصول على أى شىء، لذلك لا تكونى قاسية على نفسك أو على الأخريين وحددى أولياتك فى الحياة.

- التواصل مع الأشخاص الهامين هو أفضل طريقة لإبقاء المشاكل صغيرة وقابلة للحل.

- لا تحاولى تغير شخصيتك لإرضاء الأخريين، وحافظى على هويتك.

- حاوطى نفسك بالأشخاص الذين يدعمون طموحاتك وتطورك المستمر.

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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