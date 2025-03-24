شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. كيف تتصرف عند تعرض طفلك للتحرش وتأهيله للإبلاغ والان مع تفاصيل الخبر

تطور صادم فى الأحداث شهدته الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية، وذلك بعدما أصبح تعرض الطفل يوسف "على البيلى" للتحرش أمرًا مؤكدًا، وذلك عندما أخبر طبيبه النفسى "على قاسم" باللعبة السرية التى كان يلعبها أحد الأشخاص معه دون أن يكشف هويته، لكن المقصود بذلك الشخص هو وسام "محمد شاهين".

وجائت زيارة يوسف للطبيب النفسى، بعد اكتشاف نيللى "أمينة خليل" تحرش يوسف بأخيه الصغير "ياسين"، الأمر الذى سبب لها صدمة بالغة، وأخبرت والدة يوسف هبة "أسيل عمران" بضرورة اصطحاب يوسف للطبيب النفسى وفصله عن أخيه بشكل مؤقت، بناء على نصيحة الأخصائية النفسية بالمدرسة.

ويعد إكتشاف تعرض الطفل للتحرش، خاصة إذا تم الأمر على يد شخص مقرب، أمرا بالغ الصعوبة على الوالدين، وبجانب تداعياته النفسية الكبيرة على الطفل، وهو ما يستدعى التعامل مع الأمر بحكمة حتى يتمطن الطفل من تخطى تلك الأزمة التى يمكن أن تؤثر سلبا على حياته بأكملها.

التصرف السليم عند تعرض الطفل للتحرش

وبحسب موقع " Raising children" يعد اكتشاف تعرض الطفل للتحرش أو الإعتداء، أمر صادم ويثير مشاعر الغضب والقلق الشديد، لكن من الضرورى وضع تلك المشاعر جانبا من أجل مساعدة الطفل وجعله يشعر بالأمان لإخبارك بما تعرض له من إعتداء.وقد يجد الأطفال صعوبة في إخبار والديهم أو أي شخص آخر بتعرضهم للتحرش، وقد يشعرون بالارتباك أو الحرج أو القلق من تفاقم الإساءة، أو قد يعتقدون أنه لن يتم تصديقهم، لذلك يمكن تشجيع الطفل على التحدث بطرح أسئلة مثل: "يبدو أنك منزعج. هل هناك ما يقلقك؟" أو "هل أنت بخير؟"، مع طمأنته بأنه يستطيع التحدث عن أى شىء يريد إخبارك به دون خوف.

ويوجد بعد النصائح التى على الوالدين إتباعها فى ذلك الموقف، وهى:

التماسك والحفاظ على الهدوء والتحلى بالصبر

الاستماع للطفل باهتمام ودون مقاطعة مع منحه كامل الإهتمام

حاول عدم الإكثار من الأسئلة ودع الطفل يتحدث بدون مقاطعة

صدق طفلك و أخبره أنك تصدقه، حتى لو بدا كلامه غير واقعي أو غير منطقي للوهلة الأولى

أخبر طفلك أن الأمر ليس خطأه وأنه وليس مسؤولاً عما حدث، أنه لن يتم معاقبته مهما كان الأمر

أخبر طفلك أنه فعل الصواب بإخبارك وأنه طفل شجاع ويجب إحرام شجاعته

تحدث مع طفلك عن كيفية مساعدته على الشعور بالأمان، وكن مستعدًا لفعل ما يحتاجه طفلك منك.

وقد يطرح الطفل بعض الأسئلة أو يقول أشياءً مثل

هل عليّ أن أحتفظ بالأسرار؟ يمكنك الرد بقول: "لا يجب عليك الاحتفاظ بالأسرار التي لا تشعر أنها مناسبة".

هل يجوز لشخص ما أن يفعل أشياء غريبة؟ يمكنك الرد بسؤال: ما الأمر الغريب الذى يفعله ذلك الشخص؟

لا أحب الألعاب التي يلعبها فلان، يمكنك الرد بسؤال: "كيف تلعب؟"

كيف يتم تأهيل الطفل للإبلاغ عن تعرضه للتحرش أو الاعتداء؟

عند إتخاذ خطوات قانونية ضد الشخص المتحرش، سيحتاج الطفل فى تلك الحالة لمعرفة ما سيحدث ومن سيتم إخباره بما حدث، عندها يجب طمأنة الطفل أن ذلك الأمر للحفاظ على سلامته، وأن المعنين بالأمر قد يحتاجون للتحدث معه وإخبارهم بما حدث حتى يتمكنوا من مساعدته وحمايته، مع التأكيد أن والديه سيظلوا بجانبه فى كل الخطوات اللاحقة.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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