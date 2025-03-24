شكرا لقرائتكم خبر عن مرض السكر قد يسبب الإصابة بهذين النوعين من السرطان.. إزاى تحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص المصابين بمرض السكر من النوع الثانى لديهم خطر متزايد للإصابة ببعض أنواع السرطان، وتشير الأبحاث الجديدة، المقرر تقديمها في المؤتمر الأوروبي للسمنة في إسبانيا، إلى أن الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكر من النوع 2 لديهم خطر أكبر للإصابة ببعض أنواع السرطان المرتبطة بالسمنة ، مثل سرطان الكبد والبنكرياس.

وحللت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة مانشستر والمعهد الوطني لأبحاث الصحة (NIHR) ومركز مانشستر للأبحاث الطبية الحيوية، السجلات الصحية لـ 95000 شخص ووجدت الصلة بين مرض السكر من النوع 2 والسرطان.

وأجرى الباحثون دراسة مقارنة متطابقة، من خلال مقارنة 23750 فردًا مصابًا بداء السكري من النوع 2 الذي تم تشخيصه حديثًا بـ 71123 فردًا غير مصاب بالسكري، وتمت مطابقة المشاركين في الدراسة بناءً على العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، وتتبع الباحثون حالات الإصابة بالسرطانات المرتبطة بالسمنة، بما في ذلك سرطان الكبد، والبنكرياس، والأمعاء، والثدي بعد انقطاع الطمث، وسرطان بطانة الرحم، والكلى، والمعدة، والمرارة، والغدة الدرقية، والمبيض، والورم النقوي المتعدد لدى هؤلاء المشاركين، وخلال فترة المتابعة التي استمرت خمس سنوات، سُجلت 2431 حالة سرطان جديدة بين مرضى السكري من النوع الثاني، بينما سجلت المجموعة الضابطة 5184 حالة.

وتوصلت الدراسة إلى أن الرجال المصابين حديثًا بداء السكري من النوع الثاني ارتبطوا بزيادة خطر الإصابة بالسرطان المرتبط بالسمنة بنسبة 48% لدى الرجال، وبنسبة 24% لدى النساء، وهو تأثير مستقل عن مؤشر كتلة الجسم، ولم يجد الباحثون أي ارتباط مع العديد من خلايا سرطانية محددة الموقع، مثل سرطان بطانة الرحم وسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث لدى النساء.

أما بالنسبة لسرطان الكبد، فقد ارتبط داء السكري من النوع الثاني المُشخَّص حديثًا بتضاعف خطر الإصابة به لدى الرجال بنحو أربعة أضعاف، وخمسة أضعاف لدى النساء تقريبًا.

وقال الباحثون: "في هذه المرحلة، لسنا متأكدين مما إذا كانت هذه الاختلافات بين الرجال والنساء ناتجة عن مسار بيولوجي مرتبط بالجنس، مثل مستويات الهرمونات، وحساسية الأنسولين، وتركيبة الدهون في الجسم، أم أنها ناتجة عن اختلاف بسيط في عدد حالات السرطان المُكتشفة لدى الرجال والنساء في بنك المملكة المتحدة الحيوي بالصدفة".

بعد مراعاة التحيزات الرئيسية التي وُجدت في الأبحاث السابقة في هذا المجال، والتداخل (من خلال تعديل مؤشر كتلة الجسم، والتدخين، والكحول)، تشير نتائجنا إلى أن الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني حديث الظهور ترتبط ببعض أنواع السرطان المرتبطة بالسمنة في موقع محدد، وليس جميعها، وفي المقابل، تتطلب المسارات التي قد يؤثر من خلالها مرض السكري من النوع الثاني على السرطان المرتبط بالسمنة مزيدًا من البحث.

فيما يلى.. نصائح للحفاظ على سلامتك حافظ على وزن صحي

تُعد السمنة عامل خطر رئيسي للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأنواع السرطان المرتبطة بالسمنة، لذلك ركز على نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام للتحكم في الوزن بفعالية.

راقب مستويات السكر في الدم

يُساعد الحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة على تقليل الالتهاب ومقاومة الأنسولين، وهما عاملان مرتبطان بخطر الإصابة بالسرطان.

اتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالعناصر الغذائية

أعطِ الأولوية للأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات قليلة الدهون والدهون الصحية في نظامك الغذائي، وقلل من تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

حافظ على النشاط البدني

من خلال ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الرياضية متوسطة الشدة أسبوعيًا لتحسين حساسية الأنسولين وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.