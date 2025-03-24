شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للسل.. أكثر الأمراض المعدية فتكا ويصيب 10 ملايين بالعالم سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمى للسل يوم 24 مارس من كل عام، وأكدت منظمة الصحة العالمية أن قادة العالم تعهدوا في اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى لعام 2023 بتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى القضاء على السل، والآن نحن بحاجة إلى عمل حقيقي والتنفيذ السريع لإرشادات المنظمة وسياساتها، وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية، والتمويل الكامل.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن مرض السل يسبب بكتيريا (المتفطرة السلية)، وغالبًا ما يصيب الرئتين، و ينتشر السل عبر الهواء عندما يسعل المصابون به أو يعطسون أو يبصقون، ويحتاج الشخص إلى استنشاق عدد قليل من الجراثيم ليصاب بالعدوى.

وأوضحت المنظمة، إنه يصاب 10 ملايين شخص سنويًا بمرض السل، ورغم أنه مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه، إلا أن 1.5 مليون شخص يموتون سنويًا بسببه، مما يجعله أكثر الأمراض المعدية فتكا في العالم.

يعد السل السبب الرئيسي للوفاة بين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، كما أنه يساهم بشكل كبير في مقاومة مضادات الميكروبات.

وأوضحت، يعيش معظم المصابين بالسل في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، إلا أن السل منتشر في جميع أنحاء العالم، ويوجد حوالي نصف المصابين بالسل في 8 دول: بنجلاديش، والصين، والهند، وإندونيسيا، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وجنوب أفريقيا.

يُقدَّر أن حوالي ربع سكان العالم قد أُصيبوا ببكتيريا السل، لكن معظمهم لن يصابوا بمرض السل، وسيشفى بعضهم من العدوى، أما المصابون بالمرض ولكنهم لم يُصابوا به (بعد) فلا يمكنهم نقله.

يتعرض المصابون ببكتيريا السل لخطر الإصابة بمرض السل طوال حياتهم بنسبة تتراوح بين 5% و10%، أما الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية" الإيدز" أو سوء التغذية أو داء السكري، أو متعاطي التبغ، فهم أكثرعرضة للإصابة بالمرض.

وأضاف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مديرعام منظمة الصحة العالمية، إنه لا يمكن هزيمة السل بدون التمويل المناسب، نحن بحاجة إلى نهج جريء ومتنوع لتمويل الابتكار، ولسد الفجوات في الوصول إلى الوقاية من السل وعلاجه ورعاية المصابين به، فضلا عن النهوض بالبحث والابتكار، مضيفا، إن تحويل الالتزامات إلى أفعال يعني توسيع نطاق التدخلات التي أثبتت جدواها والتي توصي بها المنظمة، أي: الكشف المبكر عن السل وتشخيصه وعلاجه الوقائي والرعاية العالية الجودة، ولاسيما بالنسبة للسل المقاوم للأدوية، ويعتمد النجاح على القيادة المجتمعية وعمل المجتمع المدني والتعاون بين القطاعات، مضيفا: إعمل الآن، استثمر الآن، نفذ الآن، معا نستطيع القضاء على السل.