شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لمكافحة السل 2025.. الصحة العالمية: المرض قابل للشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للسل يوم 24 مارس من كل عام، هناك شخص واحد يمرض بالسل كل 34 ثانية، بينما يموت شخص آخر كل 6 دقائق.

من جانبها قالت الدكتورة حنان بلخي المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إنه يمكن تجنب الوفيات الناتجة عن السل، لأنه مرض قابل للشفاء.

وأضافت أن برامج العلاج حققت في إقليمنا معدل نجاح يزيد على 90%، ولكن لا تزال 3 من كل 10 حالات دون اكتشاف أو علاج، وأقل من نصف المرضى الجدد يستخدمون الاختبارات الجزيئية السريعة التي يمكن أن تكشف عن مقاومة المضادات الحيوية، ولا يزال العلاج الوقائي نادرًا، وكل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم سريان المرض ويعرقل مكافحته‎.

وأكدت أنه في اليوم العالمي لمكافحة السل، أحث الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الصدد.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن 79 مليون شخص أُنقذت أرواحهم منذ عام 2000 بفضل الجهود العالمية للقضاء على السل، مضيفة، إن10.8 مليون شخص أصيبوا بالسل في عام 2023، كما إن 1.25 مليون شخص لقوا حتفهم بسبب السل في عام 2023.

يهدف اليوم العالمي لمكافحة السل، الذي يحتفل به سنويا في 24 مارس، إلى تسليط الضوء على الحاجة الملحّة للقضاء على السل - وهو أكثر الأمراض المعدية فتكاً في العالم، ولا يزال السل يدمر حياة الملايين على مستوى العالم، ويسفر عن عواقب صحية واجتماعية واقتصادية وخيمة، ويشكّل موضوع هذا العام: نعم نستطيع القضاء على السل: بالالتزام والاستثمار والتنفيذ، دعوةً جريئة للأمل والإلحاح والمسائلة.