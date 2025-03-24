شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من أدوات الطبخ.. قد تسبب تسمما سريا فى وجباتك والان مع تفاصيل الخبر

في عالمنا اليوم الذي يولي اهتمامًا بالغًا بالصحة، نحرص على اختيار المنتجات العضوية بعناية، ونتجنب الأطعمة المصنعة، ونعطي الأولوية للتغذية السليمة، ولكن هناك عنصرا بالغ الأهمية غالبًا ما نغفل عنه: أواني الطهي، فالأواني والمقالي التي نستخدمها يوميًا قد تُسرّب سمومًا ضارة إلى وجباتنا، مما يُشكّل مخاطر صحية جسيمة على المدى الطويل.



ففي الوقت الذي نهتم فيه بإعداد وجبات صحية ومغذية، قد تكون بعض أدوات الطبخ التي نستخدمها يوميًا مصدرًا خفيًا للمخاطر الصحية، فبعض الأواني والمعدات مثل الأوعية البلاستيكية، الأواني غير اللاصقة، وأدوات الطهي التي تحتوي على مواد كيميائية معينة قد تسهم في التسمم بشكل غير مباشر، مما يؤثر على صحة أفراد الأسرة.

العديد من هذه الأدوات قد تحتوي على مواد قد تتحلل وتدخل في الطعام عند تعرضها للحرارة، مثل مادة "التيفلون" في الأواني غير اللاصقة، أو مادة "BPA" في البلاستيك، وهي مواد قد تفرز مواد سامة تؤثر على الجهاز العصبي والهرموني، بل وتزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

فهم المخاطر الخفية



وفقا لموقع "news 18"، تحتوي العديد من مواد أواني الطهي التقليدية على مواد قد تُطلق سمومًا عند تسخينها، فالطلاءات غير اللاصقة، وخاصةً تلك التي تحتوي على حمض بيرفلورو الأوكتانويك (PFOA) ومادة بولي تترافلورو إيثيلين (PTFE)، قد تُصدر أبخرة ضارة وتُلوث الطعام، وبالمثل، رُبطت المعادن الثقيلة، مثل الرصاص والكادميوم والنيكل، الموجودة في بعض أواني الطهي رديئة الجودة بمشكلات صحية خطيرة، بما في ذلك اختلال التوازن الهرموني، وتلف الأعضاء، والأمراض المزمنة".

أصبحت أواني الطهي المصنوعة من الألومنيوم والأواني غير اللاصقة والنحاسية مصدر قلق متزايد في السنوات الأخيرة نظرًا لميلها إلى إطلاق مواد ضارة في الطعام، وعندما يمتص الطعام هذه المواد الكيميائية، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل العيوب الخلقية، واضطرابات الغدة الدرقية، وحصوات الكلى، وحتى السرطان".

تتفاعل أواني الطهي المصنوعة من الألومنيوم، على وجه الخصوص، مع الأطعمة الحمضية كالخل وصلصة الصويا وحتى عصير الليمون، مما يؤدي إلى ذوبان أيونات الألومنيوم في الطعام، قد يُسبب التعرض المفرط للألومنيوم اضطرابًا في صحة الأمعاء، مما يؤدي إلى الانتفاخ وارتجاع المريء واضطرابات الجهاز الهضمي، ولهذا السبب، تُعتبر أواني الطهي المصنوعة من الألومنيوم غير مناسبة للطهي اليومي".



بدائل صحية وأمنة للطهي:

الأواني المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ: تعتبر خيارًا آمنًا لأنها لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة ويمكن استخدامها لفترات طويلة دون التأثير على جودة الطعام.

أدوات الطهي المصنوعة من الحديد الزهر: مثالية للطهي البطيء والمستدام، وتساعد في تحسين مستوى الحديد في الجسم.

الأواني المصنوعة من السيليكون: بديلاً جيدًا للأدوات البلاستيكية، فهي لا تحتوي على مواد سامة ويمكن استخدامها بأمان في الميكروويف والفرن.

الأواني الزجاجية: خيار صحي آخر، فهي لا تتفاعل مع الطعام ولا تطلق أي مواد كيميائية، وتحتفظ بنكهة الطعام الطبيعية.

استخدام أدوات طهي خشبية أو مصنوعة من البامبو: توفر بدائل آمنة للأدوات المعدنية والبلاستيكية، كما أنها صديقة للبيئة.