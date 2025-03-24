شكرا لقرائتكم خبر عن ما العلاقة بين أمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى ارتفاع ضغط الدم إلى تضخم الأوعية الدموية الصغيرة في الكلى، ما يؤدي إلى انقباضها وتضييقها، وفي النهاية، ينخفض تدفق الدم إلى الكلى، مما يؤثر سلبًا على وظائفها، ويؤدي إلى تراكم الأملاح والماء فيها، ويؤدي احتباس الأملاح والماء في الجسم إلى ارتفاع ضغط الدم، ما يؤدي إلى اضطرابات فى الرؤية، وفي بعض الأحيان، قد يؤدي هذا الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم إلى سكتة دماغية، أو نزيف داخل الجمجمة، أو تلف في أعضاء أخرى، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ارتفاع ضغط الدم الناتج عن أمراض الكلى، هو شكل من أشكال ارتفاع ضغط الدم الثانوي ويحدث إما بسبب تلف أنسجة الكلى أو انسداد الشرايين الكلوية.

وعلى الرغم من أن أمراض الكلى يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم لأي سبب، إلا أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يأتي نتيجة عن تلف كلوي مؤقت أو دائم يتطلب أحيانًا غسيل الكلى.

وفي بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي الاختيار الخاطئ لأدوية خفض ضغط الدم في حالات معينة مثل تضييق الشريان الكلوي إلى الفشل الكلوي والحاجة إلى غسيل الكلى.

ويتطلب ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل رعاية متخصصة وتقييمًا مناسبًا وإدارة مبكرة، حيث أن أي تأخير في التشخيص أو العلاج يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مميتة لدى الأم.

ارتفاع ضغط الدم المقاوم، هو ارتفاع لا يمكن السيطرة عليه بأقصى جرعة من 3 أدوية خفض ضغط الدم المختلفة ويحتاج إلى تقييم الكلى في الوقت المناسب والبحث عن الأسباب، وإذا سُمح له لمدة أطول يمكن أن يؤدي إلى مرض الكلى المزمن أو تلف الكلى أو قصور القلب أو النوبات.

ما الذي يساعد على خفض ضغط الدم بخلاف الأدوية أو بالاشتراك معها؟

دايت أو حمية داش، وهو نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع تقليل الدهون المشبعة والدهون الكلية.

نظام غذائي منخفض الصوديوم، ويهدف إلى تناول أقل من 1500 ملج/يوميًا من الصوديوم أو الملح.

ممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني

عوامل خطر الإصابة بأمراض الكلى مجتمعة

التدخين.

مرض السكر.

اضطراب شحميات الدم.

السمنة.

قلة النشاط البدني.