شكرا لقرائتكم خبر عن تعانى من المرض كثيرًا مع تقلبات الطقس.. 6 نصائح لتعزيز مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

الوقوع في دوامة المرض هو أسوأ ما يمكن، سواءً كان نزلة برد مزعجة أو إنفلونزا مُنهكة، فإن الشعور بالتعب قد يكون مُحبطًا ومرهقًا، ولكن يمكن لتعزيز جهاز المناعة لدينا خاصة مع تقلبات الطقس في الوقت الحالي أن يساعدنا في درء العدوى والأمراض، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 6 عادات يومية بسيطة يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في تعزيز مناعتنا والوقاية من المرض والعدوى: تناول نظام غذائي متوازن

وفقًا لخبراء التغذية، فإن النظام الغذائي المتوازن يتكون من 55-60% كربوهيدرات، و25-30% بروتين، و10-15% دهون، و90% من الدهون يجب أن تكون أحماضًا دهنية غير مشبعة (PUFA)، و10% دهونًا مشبعة، مع تجنب الوجبات السريعة، فهي ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع جدًا، فقط تناول أطعمة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض.

الفواكه والخضروات والسلطة

يجب أن تكون الفواكه والخضروات الموسمية جزءًا من نظامك الغذائي اليومي، لأنها تزود الجسم بالفيتامينات والمعادن وتحتوي على نسبة جيدة من الألياف، وهو أمر ضروري لعادات الأمعاء الصحية.

الفواكه المجففة والزبيب

إنها مطلوبة بكميات صغيرة خاصة أنها تعتبر مصدر جيد للزيوت الطبيعية (الأحماض الدهنية الأساسية) والبروتينات والألياف.

تناول كمية كافية من الماء

تتراوح الحاجة اليومية من الماء للشخص البالغ السليم بين ٢.٥ و٣ لترات، ويُنصح بشرب ما يقارب ٨-١٠ أكواب من الماء يوميًا، وقد تختلف الكمية باختلاف فصول السنة وحالة الشخص الصحية أيضًا.

النشاط البدني والراحة الكافية

النشاط البدني يُقلل من أمراض القلب والأوعية الدموية، ويُخفض ضغط الدم، ويُحسن مستويات الدهون في الجسم، ويمكنك البدء بعشر دقائق يوميًا من التمارين الرياضية البسيطة، وحاول زيادة هذه المدة تدريجيًا إلى 20 دقيقة، ثم إلى 30-40 دقيقة يوميًا، لمدة 5 أيام أسبوعيًا على الأقل، كما أن الحصول على الراحة الكافية مهمة جدًا أيضًا، من خلال النوم جيدًا لمدة 7-8 ساعات في كل ليلة.

الإقلاع عن التدخين

يحتوي دخان السجائر على 5000 مكون، 43 منها مسرطنة، ويُسبب التدخين 21.5% من الوفيات الناجمة عن أمراض الشريان التاجي، و18% من الوفيات الناجمة عن السكتات الدماغية، ويزيد خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن بمقدار 10 أضعاف، ويزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة بمقدار 20-40 ضعفًا، لذلك فإن الإقلاع عن التدخين يجعلك في أمان بعيدًا عن الأمراض.