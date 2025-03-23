شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. بعد طلب أمينة خليل الطلاق كيف تجنب الأطفال الخلافات الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل لام شمسية الحلقة 7، قيام نيللي "أمينة خليل" بطلب الطلاق من زوجها طارق "أحمد السعدني"، وذلك على خلفية خيانته لها مع نهال "ثراء جبيل"، فيما شهدت الأحداث قيام الطفل يوسف "علي البيلي" بالتنصت عليهما، حيث استمع لحديثهما سويا.

الطلاق ليس سهلاً أبدًا، خاصةً مع وجود أطفال، وغالبًا ما يكون مؤلمًا للغاية، بعد رؤية أطفالك يوميًا، وتواجه فجأةً احتمال أن تصبح مهملاً في حياتهم؛ وهذا قد يكون مؤلمًا للغاية.

ومن أهم الأولويات أثناء الطلاق ضمان استمرار نمو الأطفال، مع أنه لا شك أن الطلاق يُشكل تحديًا للأطفال من جميع الأعمار، إلا أن هناك الكثير مما يمكن للوالدين فعله لضمان حصول أطفالهم على الدعم اللازم خلال هذه العملية.

وبمجرد إخبار أطفالك بطلاقك، من الشائع أن يمروا بفترة تكيف، ومن المرجح أن تمر أنت أيضًا بفترة تكيف مع إعادة هيكلة الروابط العائلية وتأسيس وضع "طبيعي" جديد.

يوصي موقع "childmind"، بعدم القلق الشديد من بعض ردود الفعل التي قد تلاحظونها في بداية مرحلة الانتقال، لا بد من أن تأتي فترة التكيف هذه، ويمكن اتباع النصائح التالية:

احترم مشاعرهم

إحدى طرق توعية الأطفال بأنه لا بأس من الشعور بالانزعاج أو الغضب هي تشجيعهم على التعبير عن مشاعرهم، قد يكون قول هذا أسهل من فعله، لأن ما يقوله طفلك قد يكون صعب السماع، ولكن من المهم منحه فرصة ليكون صريحًا.

يحاول الأطفال أحيانًا إخفاء حقيقة مشاعرهم عن والديهم خوفًا من إزعاجهم - أو زيادة انزعاجهم إذا كانوا قلقين بالفعل بشأن أحد الوالدين غير الراضين عن الانفصال، ولكن ليس من واجب الطفل أن يجعل أحد الوالدين يشعر بتحسن.

كجزء من احترام مشاعر طفلك، ابذل قصارى جهدك للاستماع إليه فقط دون التدخل.

ماذا تتوقع وكيف تستجيب

من الطبيعي أن يمرّ الأطفال بفترة تأقلم قد يواجهون فيها صعوبات، إلا أن هناك أمورًا يمكنك القيام بها لمساعدة أطفالك على التأقلم بأفضل طريقة صحية ممكنة. إليك بعض المخاوف أو السلوكيات الشائعة التي قد يلاحظها الآباء، وكيفية مساعدتهم.

ابعدهم عن الشعور بالذنب

من الشائع أن يقلق الأطفال، وخاصةً الصغار، من أنهم فعلوا شيئًا ما تسبب في طلاق والديهم، فالأطفال أكثر ميلًا إلى لوم أنفسهم في صغرهم لأنهم أنانيون للغاية، حتى لو ظننت أنهم يفهمون الأمر، فمن المهم أن تخبرهم بذلك صراحةً: ليس خطأهم".

قلق الأطفال

الطلاق يعني تغييرات جذرية في الروتين، مما قد يُثير قلق العديد من الأطفال. إذا لاحظتم علامات قلق لدى أطفالكم، فمن طرق المساعدة توضيح ما يمكن أن يتوقعوه بوضوح، على سبيل المثال، كيف ستكون ترتيبات معيشتهم الجديدة؟ بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا، قد يكون من المفيد تعليق تقويم على الحائط لتوضيح أماكن تواجدهم كل يوم.

سيشعر الأطفال بالاطمئنان إذا تمكنتم من إرساء روتين ثابت، وكوالدين، عليكم جعل ذلك أولوية، قد نرى أن الأطفال يواجهون صعوبة أكبر إذا كان آباؤهم يجدون صعوبة في فهم كيفية المشاركة في تربية الأبناء وكيف ستكون هذه المشاركة، لذا، كلما تمكنتم مبكرًا من ترسيخ روتين ثابت ومتوقع، سترون الأطفال يتأقلمون بشكل أسرع ويواجهون صعوبة أقل."

التعامل مع مشاكل السلوك

قد يبدأ الأطفال أيضًا بالتصرف بشكل غير لائق، وقد يكون هذا علامة أخرى على القلق، أو قد يكون نابعًا من الرغبة في معرفة الحدود الجديدة، في كلتا الحالتين، من المفيد تهيئة بيئة منظمة ذات توقعات سلوكية واضحة .

قد يرى الأطفال هذا فرصةً لاختبار حدود جديدة، وبدون بيئةٍ منظمة، قد يتفاقم سلوكهم. ينصح الدكتور هوارد بالحفاظ على تنظيم الأمور بنفس الطريقة في كلا المنزلين.

نصائح جيدة لتربية الأبناء أثناء الطلاق كن قدوة في الهدوء

حاول قدر الإمكان أن تكون قدوة في قول "نحن قادرون على ذلك، حتى لو لم يكن ذلك صحيحًا، حتى لو كان أحد الوالدين فقط قادرًا على ذلك. خاصةً إذا كان لديك أطفال صغار، فعندها ستنجح، يُعدّ تقديم قدوة في الهدوء وإبعاد الأطفال عن الخلافات أمرًا بالغ الأهمية خلال هذه الفترة. وبالمثل، حاول الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية في المنزل والأنشطة اللامنهجية. عند الحاجة إلى تغييرات، أنشئ روتينًا جديدًا وحاول الالتزام به.

كن مهذبًا بشأن شريكك السابق

ليس من الصحي للأطفال أن يدخلوا في صراعات غير ضرورية في علاقاتهم مع والديهم، لذا احرص على عدم التحدث بسلبية عن زوجك أو زوجتك أمام طفلك.

أحيانًا، قد تنشأ خلافات بينكما بمجرد البدء في تحديد كيفية المشاركة في تربية الأبناء، قد تحتاجان إلى تقديم تنازلات أو التناوب في اتخاذ القرارات، مهما فعلتما، حاولا قدر الإمكان إظهار موقف موحد تجاه طفلكما، إذا لم يكن زوجكما مستعدًا للتعاون، فابذلا قصارى جهدكما لوضع روتين وتوقعات لمنزلكما، فأنتما من يتحكم في ذلك.

احصل على الدعم

تواصل مع مستشار طفلك أو معلمه في المدرسة لمعرفة ما إذا كانت هناك أي خدمات متاحة من خلال المدرسة، العديد من المدارس لديها برامج للأطفال الذين يمرون بتجربة طلاق.

إذا كنت تواجه صعوبة، فتأكد من حصولك على الدعم اللازم، تحدث إلى أصدقائك وعائلتك إذا شعرت بالإرهاق، واطلب منهم المساعدة إذا احتجت إليها.

ويعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 5 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

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