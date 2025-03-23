شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه.. أعراض الحمل الكاذب بعد شك سمر مرسى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 7، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، معاناة "محمود" أحمد جمال سعيد، وزوجته "رحاب" سمر مرسي مع الحمل، حيث ظهرت خلال مشهد بعد تعرضها لوعكة صحية ظنت بإنها حامل ليذهب بها "محمود" مسرعًا للمستشفى للتأكد من حملها.

وكشف الطبيب على "رحاب" ولكنه وجد أنها تعانى من نزلة معوية وليس حاملاً، ولكن ظهر "محمود" كرجل مصري أصيل ولم يحزن من شيء ويحمل الأمل فى الأيام المقبلة، وأخبر زوجته بأنه ليس غاضبًا من شيء، وتحدثت "رحاب" مع صديقتها "دعاء" هاجر عفيفي، عن تمنيها أن يكون حمل وانهارت من البكاء.

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحًا.

الحمل الكاذب وفقًا لموقع عيادة "clevelandclinic"، هو حالة تعتقد فيها المرأة أنها حامل، وهي في الواقع ليست كذلك، ويُسمى أيضًا بالحمل الوهمي، في هذه الحالة، تشعر المرأة بأعراض الحمل وتشعر به، ومع ذلك، تؤكد اختبارات الحمل والموجات فوق الصوتية عدم وجود حمل فعلي، وعدم وجود جنين ينمو في رحمها، فهى حالة نادرة، ويعتقد مقدمو الرعاية الصحية أن العوامل النفسية والهرمونية تلعب دورًا في حدوثها.

ما مدى شيوع الحمل الكاذب؟

الحمل الكاذب نادر، وتتراوح نسبة حدوثه بين حالة واحدة وست حالات لكل 22 ألف ولادة، وُجدت معظم الحالات لدى مريضات تتراوح أعمارهن بين 16 و39 عامًا، كان الحمل الكاذب أكثر شيوعًا قبل ظهور اختبارات الحمل الموثوقة.

ما الفرق بين الحمل الكاذب والحمل الحقيقي؟

الفرق الرئيسي بين الحمل الكاذب والحمل الحقيقي هو وجود جنين، قد تشعر المرأة الحامل بالحمل الكاذب وتظهر عليها علامات الحمل، لكن اختبار الحمل أو فحص الدم أو الموجات فوق الصوتية سيُظهر عدم وجود حمل.

ما هي أعراض الحمل الكاذب؟

تتشابه أعراض الحمل الكاذب مع أعراض الحمل الحقيقي، إذ تعتقد المرأة أنها حامل أو تعاني من حالة مرضية تُسبب أعراض الحمل، على سبيل المثال، تُبلغ بعض النساء عن شعورهن بحركة في الرحم، ومن الأعراض الشائعة الأخرى للحمل الكاذب ما يلي:

ألم الثدي.

تضخم البطن.

غياب الدورة الشهرية .

زيادة الوزن.

الغثيان أو غثيان الصباح .

الرغبة الشديدة في تناول الطعام أو النفور منه.

انقباضات المخاض الكاذبة .

ما الذي يسبب الحمل الكاذب؟

لا يتأكد الخبراء الطبيون تمامًا من أسباب الحمل الكاذب، لكنهم يعتقدون أن العوامل النفسية والهرمونية قد تساهم فيه، قد يُعتبر اضطرابًا جسديًا، أو عندما يُعاني الشخص من أعراض جسدية لحالة مرضية دون أي تفسير طبي.

بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى إصابة الشخص بالحمل الكاذب هي:

رغبة قوية في الحمل.

الإجهاضات المتعددة .

فقدان طفل.

العقم.

الخوف الشديد من الحمل.

الاكتئاب أو القلق.

صدمة عاطفية.

الاعتداء الجنسي.

العوامل النفسية للحمل الكاذب

يمكن أن يكون الارتباط بين العقل والجسم قويًا، يعتقد بعض الأطباء أن الرغبة في الحمل هي السبب الأكثر شيوعًا للحمل الكاذب، قد تكون لدى بعض النساء رغبة قوية في الحمل لدرجة أن أجسامهن تساعدهن على الاعتقاد بأنهن حوامل. يمكن أن تكون حالات أخرى، مثل الاكتئاب الناتج عن العقم أو الإجهاض، عامل خطر للحمل الكاذب.

العوامل الهرمونية للحمل الكاذب

يمكن أن تُسبب الحالات الطبية، مثل أورام الرحم أو انقطاع الطمث أو السرطان، تغيرات في مستويات الهرمونات لدى المرأة، قد تُحاكي هذه التغيرات الهرمونية أعراض الحمل، مثل انقطاع الدورة الشهرية أو التعب أو زيادة الوزن، وقد يرغب الطبيب في استبعاد هذه الحالات الطبية قبل تشخيص الحمل الكاذب، كما قد تؤثر الرغبة الشديدة في الحمل بشكل مباشر على الهرمونات، مما يُسبب أعراض الحمل.

كيف يمكنني مساعدة سيدة تعانى من الحمل الكاذب؟

يحتاج الأشخاص الذين يعانون من الحمل الكاذب إلى دعمٍ عاطفي، فمن المرجح أن يستفيد أحباؤكم من التعبير عن مشاعرهم، فهم يعانون من فقدان الحمل ويتعاملون مع مشاعر متعددة - الغضب والحزن والأسى والصدمة.

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