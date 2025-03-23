شكرا لقرائتكم خبر عن الفول والبيض والزبادى.. اكتشفي أهم الأطعمة المفيدة لطفلك على السحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين جمال أستاذ طب الأطفال مدير مستشفى الأطفال جامعة عين شمس، في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، إن الصيام لفترات طويلة ممنوع تماما للأطفال الصغار أقل من 7 سنوات، لأن الطفل يحتاج الغذاء من أجل التمثيل الغذائي ومن أجل النمو مع تجنب حدوث هبوط في مستوى السكر.

وأضافت، إن الطفل يحتاج أن يأخذ الـ 3 وجبات وإذا كان الطفل يريد أن يقلد أهله أو أخواته يمكن أن يتدرب على الصيام لفترات ليست طويلة حتى الظهر أو العصر أو صيام من 3 الى 4 ساعات قبل الفطار.

وأضافت، إنه أما الصيام الكامل حتى المغرب من 12 إلى 14 ساعة فإنه ممنوع تماما في الأطفال لأنه يعرض هذا الطفل للهبوط وانخفاض مستوى السكر في الدم، لأن الطفل يذهب إلى المدرسة ويتعلم ويمارس الرياضة وممنوع صيام الطفل في هذا السن، وإذا كان لا يعانى من السمنة فهو طفل له احتياجات غذائية لذلك يجب أن يدرب على الصيام حتى يكون قادرا على الصوم من 12 إلى 14 ساعة عند البلوغ.

وأوضحت، إن الطفل الذى يجب عليه الصوم من سن 12 سنة، يجب أن تحتوى وجبة الفطار على التمر لأنه يحتوى على النشويات المركبة والتي تعطى طاقة، ويمكن شرب عصائر طبيعية وليست عصائر محلاة، ونبدأ بالطبق الصحى، وأن يكون نصفه خضار وفاكهة، وربعه نشويات والربع الآخر بروتين، ويمكن تناول وجبات بينية" وجبات خفيفة " صحية تمنح الطفل الارتواء والماء اللازم وتحسن مستوى السكر وأيضا كمية المياه في الجسم.

وأوضحت، إنه يمكن تناول الفشار كوجبة خفيفة، مضيفة، إنه يمكن تناول الوجبات الخفيفة كل 3 ساعات أو وجبات بينية صحية تحسن كمية المياه ومستوى السكر في الجسم من خلال الاعتماد على الخضروات والفواكه والمكسرات والفيشار، ويجب ان تحتوى وجبة السحور على وجبة عالية البروتين وعالية الألياف لكى تساعدنا على الصيام في اليوم التالى.

وأشارت إلى إنه يجب أن تشمل وجبة السحور على البيض والفول والزبادى مع العيش البلدى لكى تساعد الطفل على صيام اليوم التالى لكى يشعر بالشبع طوال اليوم، كما إنه يساعد في ضبط الوزن، موضحة، إن الشوفان من الأطعمة الخفيفة التي تضبط الوزن و يمكن تناولها فى السحور لأنه يحتوى على الألياف وتعطى الإحساس بالشبع .

وقالت، إن الفواكه المجففة من الأطعمة المفيدة، والتي نحبها، والتمر من الفواكه المجففة التي لا تحتوى فيها على سكر مرتفع ويحتوى على مضادات للأكسدة، وإذا أردت أن اعطى للطفل سكريات فيكون في اطار الفواكه المجففة، ويمكن خلطها بالفواكه الطبيعية لتكون مفيدة للطفل.