شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. طرق التصالح نفسيًا مع الجسد بعد نصيحة الطبيبة لـ نيللي والان مع تفاصيل الخبر

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:15 صباحًا.

قصة مسلسل لام شمسية

ويناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوي.

وفي الأحداث ظهرت نيللي في مشهد مع الطبيبة النفسية وهي تنصحها بضرورة المصالحة مع جسدها، فكيف يكون وما هي الخطوات التي تساعد على ذلك؟

وأجابت تقارير نشرت في موقع psychology وموقع سوليفينيك، أن التصالح مع الجسد يعني إنشاء علاقة جيدة مع جسدك، فلا تشعر معه بالخجل أو بالقلق حيال مظهره أو طبيعته، كما يحسن علاقة الطاقة النفسية بشكل عام مع كل ما يخصك.

فوائد التصالح مع الجسد

تتقبل نفسك وتقبل جسدك

تقبل المشكلات التي يعاني منها جسدك

تقلل النقد الذاتي وتحسن الصحة النفسية

تحسن الصورة الذاتية التي ترى بها نفسك والشعور بالطمانينة.

طرق التواصل مع الجسد الجيد

من خلال مجموعة من الطرق السهلة والخطوات البسيطة:

كلما كنت صحيًا كنت تتواصل مع جسدك بشكل أفضل، فعلى الأقل ضع برنامجًا للتمارين الرياضية الصحية دون الإكثار أو الإنهاك الشديد.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وجيدًا يوفر لجسمك الصحة.

لا تصف جسدك بصفات غير جيدة مثل السمنة أو القبح أو غيرها.

عالج أي مشكلات صحية أو زيادة في الوزن أو إرهاق يظهر على الجسم.

تواصل مع جسدك وعبر عن امتنانك له بطريقة نفسية هادئة.

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