شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة صحية يجب إضافتها لنظامك الغذائي.. الزبادى والسبانخ والشوفان الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه يمكن دمج بعض الأطعمة في نظامك الغذائي كل يوم لمساعدتك على البقاء بصحة جيدة، حيث أوصى أخصائي التغذية رضا المرضي بإضافة التوت إلى نظامك الغذائي، واقترح أيضًا إضافة الزبادي من أجل صحة أمعائك.



السبانخ

وأضافت الصحيفة، إنه على الرغم من أنك قد تميل إلى تناول البيتزا في الميكروويف كل ليلة، إلا أن خبراء الصحة يريدون التأكد من أنك تقوم بدمج الأطعمة المغذية في نظامك الغذائى ، إحدى الطرق للقيام بذلك هي محاولة إدخال بعض الأطعمة الأساسية الصحية إلى نظامك الغذائي اليومي.



لحسن الحظ، فإن معظم الأطعمة التي ينصح خبراء التغذية بتناولها يوميًا شائعة جدًا، ومن المرجح أنها موجودة بالفعل في قائمة تسوقك، والآن، يحذر بعض خبراء التغذية والصحة من تناول نفس الأطعمة كل يوم، ولكن هذا ينطبق عادة على الوجبات الكاملة.

قالت شيلي بولز أخصائية التغذية إنها تحد من التنوع الذي يعد أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، وخاصة صحة الأمعاء، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك تناول بعض الأطعمة المهمة وإيجاد طرق لإدراجها في وجباتك اليومية، مشيرة إلى أن هناك بعض الأطعمة التي ينصح خبراء التغذية أنفسهم بتناولها يومياً.

1.الشوفان..

وأضافت تريشا بيست أخصائية التغذية، إن الشوفان مصدر ممتاز للحبوب الكاملة ويحتوي على الكثير من الألياف والعناصر الغذائية التي تجعله وجبة صحية أو خفيفة.

وأوضحت، إن هذه الاضافات قد تطغى في بعض الأحيان على الفوائد عندما يقرر الناس إضافة كميات زائدة من السكر أو إضافات عالية السعرات الحرارية، ولكن عندما يتم تحضيرها بمزيج من المكسرات والقرفة والتوت الأزرق والفراولة والموز، فإنها يمكن أن تكون خيارات رائعة.



أكدت بيست: "إن الألياف الموجودة في دقيق الشوفان تُشعرك بالشبع لفترة أطول، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام طوال الصباح، أما الحبوب الكاملة فتحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم، مما يمنع تقلباته المفاجئة والمنخفضة المرتبطة بزيادة الوزن ".

2.بذور الريحان..

قد تفترض أن بذور الشيا هي الخيار الأفضل إذا تم تضمين أي بذور في هذه القائمة، ولكن أخصائية التغذية ستايسي روبرتس ديفيس قالت إن بذور الريحان هي الخيار الأفضل.



قالت: "إنه غني بالألياف والبروتين والحديد والبوتاسيوم، إنه خيار أفضل من بذور الشيا".



وأوضحت أيضًا أن ملعقتين كبيرتين فقط من بذور الريحان تحتويان على 15 جرامًا من الألياف - أي أكثر من نصف الكمية التي يجب أن تتناولها يوميًا.

3.السبانخ ..

هل تعلم أن السبانخ على وجه التحديد يعد خيارًا رائعًا لتناوله كل يوم؟



قالت أخصائية التغذية وخبيرة التغذية إيمي شابيرو: "إن السبانخ مليئة بالماغنيسيوم والحديد ومضادات الأكسدة، مما يساعد على تقليل الالتهاب ودعم تعافي العضلات وتعزيز الاسترخاء - وكل ذلك يساعد في الحصول على نوم أفضل".

بالإضافة إلى ذلك، فإن السبانخ هي من الخضروات غير الدهنية - وهذا يعني أنها لن تسبب لك أي مشاكل في المعدة.

4. الزبادي..

أكد أخصائي التغذية المعتمد رضا المرضي على أهمية الأطعمة الصحية للأمعاء، مضيفا، إن "معظم الناس لا يدركون أن عملية الهضم تؤثر على كل شيء - المزاج، والمناعة، والوزن"، ولهذا السبب، يعد الزبادي موجودًا على قائمة الأطعمة التي يجب تناولها يوميًا، الزبادي غني بالبروبيوتيك والكالسيوم والبروتين.

5. التوت..

سواء كنت من محبي الفراولة أو تميل إلى التوت الأزرق، فلا يهم، التوت الأزرق، والتوت الأحمر، والفراولة - تُحارب الالتهابات، وتُعزز وظائف الدماغ، وتُحافظ على مستوى السكر في الدم، والميزة الإضافية: طعمها رائع، مضيفا، إن إضافة التوت إلى نظامك الغذائي اليومي سيساعدك في الحفاظ على صحة قلبك.