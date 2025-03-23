شكرا لقرائتكم خبر عن خليه علي فطارك.. البط مهم على سفرتك في رمضان بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 03:00 م

تناول البط على سفرة رمضان له فوائد صحية عديدة إذا تم تحضيره بشكل صحي مثل الشوي أو السلق بدلاً من القلي، ويقدم الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، أبرز فوائد البط الصحي، ومنها:

1. مصدر غني بالبروتين

يحتوي لحم البط على نسبة عالية من البروتين الضروري لبناء العضلات وتجديد الخلايا وتعزيز صحة الجسم بشكل عام.

2. فيتامينات ومعادن مهمة

فيتامينات B (مثل B6 وB12): مفيدة لصحة الأعصاب وتحسين المزاج والطاقة.

الحديد: يساعد في الوقاية من فقر الدم.

الزنك: يعزز مناعة الجسم ويساعد في التئام الجروح.

السيلينيوم: مضاد أكسدة يقوي جهاز المناعة ويحافظ على صحة الغدة الدرقية.

3. دهون صحية

يحتوي البط على دهون صحية، خاصة في الجلد، عند إزالة الجلد، تقل نسبة الدهون بشكل كبير.

الدهون الصحية مهمة لتوفير الطاقة بعد الصيام، خاصة إذا كانت بكميات معتدلة.

4. تعزيز صحة القلب

يحتوي لحم البط على أحماض دهنية غير مشبعة (مثل أوميجا-3 وأوميجا-6) التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

5. مصدر جيد للطاقة

مفيد لتجديد الطاقة بعد الصيام، خاصةً إذا تم تناوله مع أطعمة صحية أخرى مثل الخضروات والحبوب الكاملة.

وقدم استشاري السمنة والنحافة، نصائح لتحضير البط بطريقة صحية خلال إفطار رمضان، ومنها:

إزالة الجلد قبل الطهي لتقليل نسبة الدهون.

شوي البط أو سلقه بدلًا من قليه.

تناوله مع أطباق جانبية صحية مثل الخضروات أو السلطات.

