شكرا لقرائتكم خبر عن للتخلص من القلق والتوتر.. توقف عن استخدام هذا الجهاز 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة عن أن الحد من استخدام الهواتف الذكية لمدة 72 ساعة فقط يمكن أن يغير نشاط الدماغ، ما يوضح تأثير الأجهزة الرقمية.

وتوصلت دراسة حديثة وفقًا لموقع "NDTV"، إلى أن التخلي عن استخدام الهاتف الذكي لمدة ثلاثة أيام فقط يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نشاط المخ، وقد أجرى البحث علماء من جامعة هايدلبيرج وجامعة كولونيا في ألمانيا، وشارك فيه 25 شابًا تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، وطُلب من المشاركين الحد من استخدام هواتفهم لمدة 72 ساعة، والسماح فقط بمهام التواصل والعمل الأساسية.

قبل وبعد "حمية" الهاتف، خضع المشاركون لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي والاختبارات النفسية، وكان الهدف هو ملاحظة كيف يؤثر تقليل استخدام الهاتف على أنماط أدمغتهم، وأشارت النتائج إلى تغييرات في نشاط الدماغ فيما يتعلق بأنظمة الناقلات العصبية المرتبطة بالإدمان.

كتب الباحثون في بحثهم المنشور: لقد استخدمنا نهجًا طوليًا للتحقيق في آثار تقييد استخدام الهواتف الذكية على مستخدمي الهواتف الذكية، تم العثور على ارتباط بين التغيرات في نشاط الدماغ بمرور الوقت وأنظمة الناقلات العصبية المرتبطة بالإدمان."

وفي عمليات المسح، عُرضت على المشاركين صور مختلفة، بما في ذلك صور للهواتف الذكية قيد التشغيل وغير قيد التشغيل، فضلاً عن صور محايدة مثل القوارب والزهور، وتشير الدراسة إلى أن تقييد استخدام الهواتف الذكية على المدى القصير يمكن أن يغير نشاط الدماغ، مما يلقي الضوء على كيفية تأثير الأجهزة الرقمية على أنماطنا العصبية.

قال الباحثون : بياناتنا لا تفصل بين الرغبة في استخدام الهواتف الذكية والرغبة في التفاعل الاجتماعي، وهما عمليتان متشابكتان بشكل وثيق في الوقت الحاضر، وعلى الرغم من أن بياناتنا تظهر نتائج قوية نسبيًا دون الكشف عن هذه العمليات، فإن الدراسات المستقبلية ينبغي أن تهدف بوضوح إلى معالجة هذا الجانب".

