شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إفاقة حمادة بمسلسل ظلم المصطبة.. اعرف خطوات التعافي من الغيبوبة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل ظلم المصطبة، استفاقة حمادة "فتحى عبد الوهاب" من الغيبوبة التي أصيب بها لعدة أيام، بعد تعرضه للطعن على يد زوجته هند "ريهام عبد الغفور".

وشهدت الحلقة إعادة التأهيل الحركى لحمادة بعد إفاقته من الغيبوبة، لاستكمال تعافيه واستعادة قدرته البدنية والقدرة على الكلام بشكل طبيعى، قبل خروجه من المستشفى.

والغيبوبة وفقًا لموقع "Web MD"، هي حالة طويلة من فقدان الوعي، حيث تتوقف استجابة المريض خلالها عن كل ما يحيط به، بحيث يبدو وكأنه في نوم عميق، لكنه على عكس النوم، لا يمكن إفاقة المرض بإستخدام أي محفز خارجى، وتحدث الغيبوبة لعدم أسباب، على رأسها التعرض لإصابة عنيفة في الدماغ أو النزيف أو نقص الأكسجين.

علامات الإفاقة من الغيبوبة

على عكس الشائع نادرًا ما يستيقظ الناس فجأةً من الغيبوبة، وفى العادة تتم العملية بشكل تدريجى، ويوجد 4 مراحل تحدث في الأغلب عند الإستفاقة من الغيبوبة، وهى:

المرحلة الأولى

تعد المرحلة الأولى عى دخول المريض في حالة من الغيبوبة، دون إستجابة لأى مؤشرات خارجية أم توقعات بموعد إفاقته.

المرحلة الثانية

يبدأ المريض بالاستجابة لبعض الأوامر، مثل فتح عينيه، وقد يتفاعل مع الأصوات، مثل صوت شخص أو صوت فتح باب وإغلاقه.

المرحلة الثالثة

في هذه المرحلة يكون المريض أكثر وعيًا، لكنه مرتبك وربما مضطرب، وقد تحدث تغيرات قد يبدأ الشخص الهادئ و عادةً بالصراخ أو الشتائم ومحاولة توجيه الضربات.

المرحلة الرابعة

المرحلة الأخيرة، التى يكون فيها المريض مستيقظًا تمامًا ويستطيع القيام بأمور روتينية بسيطة، كالجلوس وتناول الطعام.

التعافي من الغيبوبة

يعتمد التعافي من الغيبوبة على سبب الغيبوبة نفسها، ومدة بقاء المريض فيها، لأن الغيبوبة قد تستمر لساعات أو أيام، في حين يمكن أن يظل المريض في الغيبوبة لسنوات، وكلما طالت مدة الغيبوبة زادت إحتمالية إصابة المريض بمضاعفات، مثل الإعاقات الحركية.

ويصاب بعض المرضى بمشكلات حركية، مثل العجز عن المشي، بجانب صعوبات بالتحدث ، مما يستدعى إعادة تأهيل المريض عن طريق وضع برنامج علاج طبيعي له، كذلك علاج مشكلات التحدث والنطق.

وفى الكثير من الأحيان قد يحتاج المريض إلى طبيب نفسي، لمساعدتهم على استيعاب التجربة المرضية الصعبة التي مروا بها، كذلك التغيرات التي حدثت لحياتهم، خاصة في حالات الغيبوبة الطويلة.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

ويخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وهند وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

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