شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. تعرف على الشخصيات المريضة بالتحكم وطرق التعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

ويناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية ، من بينها العلاقات بين الأزواج والتعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

في المسلسل ظهرت أكثر من شخصية في شكل تحكمي تسعى للسيطرة على الغير بشكل وبوضع مختلف، فهناك نيللي التي تشعر بالذنب دائما بشكل زائد وتريد أن تتحكم في بعض الأمور، وغيرها الكثير من شخصيات المسلسل مثل زوجها الفنان أحمد السعدني، فما هو نمط الشخصية المتحكمة وما هو علاماته؟.

أجاب تقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي الذي أكد على أن هناك علامات تظهر على المتحكم أو المسيطر أو الشخصية المسيطرة تبدأ بمحاولة السيطرة وتحجيم أدائك في كل الأفعال، ويمكن أن تبدأ بالتحكم البسيط وتصل إلى التحكم القسري أو الشديد.

علامات الشخصية المسيطرة

من أهم العلامات التي تظهر على الشخصية المسيطرة عدم التوقع، فهم دائما يقولون ويفعلون أشياء غير متوقعة لابقائك دائما في حيرة من أمرك وجعل تركيزك عليهم، يرفضون قبول اللوم بسهولة ولا يريدون الاعتراف بالخطأ بشكل واضح وسريع، سيجدون دائما سببا لعدم قبول اللوم، التحكم في الأمور قدر الإمكان والتحكم حتى في أبسط الأمور غير المهمة.

أسباب السلوك المسيطر

قد تكون الأسباب راجعة إلى اضطرابات في الشخصية أو مشكلات تتعلق بالقلق المرضي أو التوتر الحاد أو السلوكيات المسيطرة الناتجة عن اضطرابات الشخصية، مثل الشخصية الهستيرية والشخصية الحديه والشخصية النرجسية.

التعامل مع السلوك المتحكم

إذا كان الأمر خفيفا وبسيطا والتحكم يكون في بعض الأمور البسيطة يمكن أن تضع حدودا لمن يتحكم فيك وتقول لا بشكل واضح وتوضح رغباتك بشكل واضح أيضا، ضع حدودا ولا تتراجع عن ذلك، كما عليك التمسك بمواقفك بهدوء.

إذا كانت هناك بعض العلامات على الشريك الذي يتحكم فيك فيجعلك تشعر بمشاعر خوف شديدة أو تشعر بالاجبار أو تشعر بأشياء مؤذية فعليك هنا طلب المساعدة و عرضه أيضا على طبيب مختص.