شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق المانجو.. دراسة جديدة تكشف فوائدها في إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة حديثة عن أن المانجو قد يكون مفيدًا لمن يعانون من صعوبة في إنقاص الوزن، حيث وجدت دراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة "نوترينتس" أن تناول المانجو يوميًا قد يساعد على خفض مستويات تركيز الأنسولين وتحسين حساسية الأنسولين لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة مع التهاب مزمن خفيف، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

أجرى الباحثون دراسة على 48 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 20 و60 عامًا، قسمت المشاركون إلى مجموعتين: الأولى تناولت كوبين من المانجو الطازج يوميًا، والثانية تناولت طعامًا مطابقًا في السعرات الحرارية، وهو ثلج إيطالي، وحلوى مجمدة تشبه شربات الفاكهة، ثم قاسوا مقاومة الأنسولين، ووظيفة خلايا بيتا، وقدرة البنكرياس على إنتاج الأنسولين وإفرازه، لمدة أربعة أسابيع.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا المانجو شهدوا انخفاضًا ملحوظًا في مقاومة الأنسولين، بينما لم يحدث ذلك في المجموعة الضابطة، كما تحسنت وظيفة خلايا بيتا لدى المجموعة التي تناولت المانجو، مما يدل على تنظيم أفضل لمستويات السكر في الدم، كما انخفضت لديهم تركيزات الأنسولين بشكل ملحوظ وفقًا لاختبار تحمل الجلوكوز الفموي (OGTT) بنهاية الدراسة.

من جانبهم، قال مؤلفو الدراسة إن إدارة سكر الدم لا تقتصر على مراقبة مستويات السكر في الدم فحسب، بل تشمل أيضًا تحسين حساسية الأنسولين، وتشير دراستنا إلى أن إضافة المانجو الطازجة إلى النظام الغذائي قد تكون طريقة بسيطة وممتعة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، لدعم وظيفة الأنسولين بشكل أفضل وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وعلى الرغم من استهلاك سعرات حرارية مماثلة، لم يشهد الأفراد في مجموعة المانجو أي زيادة في الوزن، في حين شهدت المجموعة الأخرى زيادة كبيرة في الوزن.

وأضافت الدراسة أن التحسن الملحوظ في حساسية الأنسولين لدى مجموعة المانجو، دون أي تغيرات في وزن الجسم، أمر جدير بالملاحظة، مما يدحض المفاهيم الخاطئة حول محتوى السكر الطبيعي في المانجو وتأثيره على السمنة وداء السكري، وتدعم هذه النتائج أبحاثًا سابقة تُظهر أن تناول المانجو لا يؤدي إلى زيادة الوزن، وبينما لا تزال الآلية الدقيقة غير معروفة، قد يكون دور تحسين مضادات الأكسدة الناتج عن تناول المانجو هو العامل الوسيط في التحكم في مستوى السكر في الدم.

كم من المانجو يجب أن تتناول لجني الفوائد؟

وجدت الدراسة أن تناول كوبين من المانجو الطازج يوميًا، أي ما يعادل حوالي 100 سعر حراري، كان كافيًا لتحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات الأنسولين لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وأكدت النتائج على أن الخيارات الغذائية البسيطة يمكن أن تُساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكر من النوع الثاني، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة القلب.