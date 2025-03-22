شكرا لقرائتكم خبر عن المخاطر الخفية لإهمال صحة الفم.. وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

تُعد أمراض الفم من أكثر الأمراض غير المعدية شيوعًا، ولعل أكثر مشاكل صحة الفم شيوعًا هى تسوس الأسنان، والتهاب اللثة، والتهاب دواعم السن، كما يُعد تسوس الأسنان مشكلة شائعة بين الأطفال، ويُمكن الوقاية من هذه الأمراض باتباع بعض الإجراءات البسيطة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

كيف تؤثر صحة الفم السيئة على جودة الحياة؟

يمكن أن يؤثر عدم الاهتمام بصحة الفم بشكل كبير على جودة الحياة بعدة طرق، على النحو التالى:

المخاطر الصحية الجهازية

ترتبط أمراض الفم ببالإضابة بالأمراض المزمنة، أمراض القلب ومرض السكر والتهابات الجهاز التنفسي، مما يؤدي إلى تدهور الصحة العامة.

الألم الجسدي وعدم الراحة

يسبب تسوس الأسنان أو أمراض اللثة أو الالتهابات الألم، مما يجعل الأكل والتحدث صعبًا.

المشكلات الغذائية

يجعل فقدان الأسنان من الصعب المضغ مما يؤدي إلى عسر الهضم، ومن ثم سوء التغذية.

انخفاض احترام الذات

يمكن أن تؤدي رائحة الفم الكريهة أو تغير لون الأسنان أو فقدانها إلى تدمير ثقة الشخص بنفسه وتؤثر على التفاعلات الاجتماعية والصحة العقلية.

ما هي نظافة الفم وكيف يمكن للعادات البسيطة أن تمنع العديد من الأمراض؟

نظافة الفم هي عملية الحفاظ على نظافة وصحة الفم لتجنب أمراض مثل أمراض اللثة وتسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة، وفيما يلي بعض العادات البسيطة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الفم:

استخدم معجون أسنان بالفلورايد مع تنظيفها مرتين يوميًا لإزالة طبقة البلاك.

استخدم غسول الفم يوميًا.

استخدم خيط الأسنان بانتظام.

احرص على زيارة طبيب الأسنان كل ستة أشهر على الأقل.

الإقلاع عن التدخين.

اتباع نظام غذائي صحي يساعد على منع التسوس مع التقليل من الحلويات.