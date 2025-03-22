شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب عليك شرب "الليمونادة" مرة واحدة على الأقل يوميًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب فصل الصيف، ولإرواء عطشك، بدلًا من شرب المشروبات الغازية المحلاة بالسعرات الحرارية والمواد الحافظة، اشرب الليمونادة أو ماء الليمون مرة واحدة على الأقل يوميًا، ووفقًا للخبراء، يُعدّ هذا المشروب متعدد الاستخدامات، لذيذًا وغنيًا بالعناصر الغذائية، فهو لا يُشبعك ويحافظ على رطوبة جسمك فحسب، بل يُعدّ أيضًا كنزًا ثمينًا للصحة والعافية، بحسب موقع تايمز ناو.

الليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، ويحتوي أيضًا على كميات قليلة من حمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامينات ب، والتي تُبقيك نشيطًا إليك بعض فوائد شرب الليمونادة:

يدعم فقدان الوزن

يساعدك ماء الليمون على زيادة استهلاكك من الماء، وهي استراتيجية ناجحة دائمًا لإنقاص الوزن. ووفقًا للدراسات، فإن شرب الماء قبل تناول الطعام يقلل من كمية الطعام التي تتناولها.

يمنع حصوات الكلى

يساعد حمض الستريك الموجود في الليمون على منع تكوّن حصوات الكلى. ووفقًا للخبراء، فإن السترات، أحد مكونات حمض الستريك، يُقلل من حموضة البول، ويمكنه حتى تفتيت الحصوات الصغيرة. يمكنك خلط ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج مع كوب من الماء كعلاج غذائي مُكمّل إلى جانب أدوية أخرى للوقاية من حصوات الكلى.

يساعد على الهضم

شرب كوب من ماء الليمون قبل أي وجبة يُساعد أيضًا على تحسين عملية الهضم. تشير الدراسات إلى أن الليمون يُعزز إفراز حمض المعدة، وهو سائل هضمي تُنتجه المعدة ويساعد الجسم على تكسير الطعام وهضمه. كما يُساعد على تخفيف مشاكل الهضم، مثل ارتجاع المريء، والتجشؤ، وحتى الإمساك.

منع تسوس الأسنان

ماء الليمون هو البديل الأمثل للعصائر والمشروبات الغازية المعبأة، المليئة بالسكر. مع أن السكر قد يجعل هذه المشروبات مُسببة للإدمان، إلا أن ماء الليمون - وهو مشروب طبيعي - لا يُساعدك فقط على إرواء عطشك، بل يمنحك أيضًا الطاقة ويحافظ على صحة فمك مثالية.

يوفر مضادات الأكسدة

الحمضيات، كالليمون، غنية بفيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة. يساعد على حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة، وهي جزيئات تُسبب الالتهابات في الجسم، مسببةً أمراضًا خطيرة كالسرطان، وداء السكري من النوع الثاني، وفشل الكلى والكبد.

ويلعب فيتامين سي أيضًا دورًا رئيسيًا في عمليات أخرى مثل استقلاب البروتين، وامتصاص الحديد لإنتاج خلايا الدم الحمراء، وإنتاج الهرمونات.

كيفية صنع ماء الليمون أو الليمونادة؟

لتحضير ماء الليمون، كل ما عليك فعله هو عصر نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ أو البارد. يمكنك أيضًا إضافة نكهة أو تعزيز صحتك بإضافة بضع أوراق من النعناع، أو القليل من العسل الخام، أو شريحة خيار، أو رشة قرفة.

يمكنك أيضًا عصر عصير الليمون الطازج في قوالب مكعبات الثلج وتجميده واستخدامه في الماء وقتما تشاء.

يمكنك أن تبدأ صباحك بـكوب من الماء الدافئ بالليمون واحتفظي بإبريق من الماء المنقوع في بعض شرائح الليمون في ثلاجتك لتشربيه طوال اليوم.