شكرا لقرائتكم خبر عن خلي بالك..7 علامات تحذيرية للنوبة القلبية لدى الرجال فوق سن الثلاثين والان مع تفاصيل الخبر

تُعدّ النوبة القلبية سببًا رئيسيًا للوفاة عالميًا، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يفقد أكثر من 20.5 مليون شخص حياتهم سنويًا بسبب أمراض القلب، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكتات القلبية، بينما تظل هذه الحالة حرجة للجميع، بغض النظر عن العمر والجنس، فقد أظهرت الدراسات أن الرجال، ومعظمهم فوق سن الثلاثين، معرضون بشدة لخطر الإصابة بأمراض القلب المميتة، مثل النوبات القلبية.

7 علامات تحذيرية للنوبة القلبية لدى الرجال فوق سن الثلاثين

وفقا لموقع "healthsite" تأكد من عدم الاستهانة أبدًا بأي من علامات النوبة القلبية التالية، لأنها قد تؤدي إلى الوفاة، إذا لم يتم تقديم الرعاية المناسبة في الوقت المناسب:

ألم وعدم راحة في الصدر

أول وأبرز أعراض صعوبة عمل القلب هي ألم الصدر وانزعاجه، هذا الألم يُعادل الألم الذي يشعر به المرء عند لكمة قوية على صدره. "يشبه ضغطًا أو ضيقًا في الصدر".

صعوبة التنفس

العلامة التالية والأبرز للنوبة القلبية هي صعوبة التنفس، قد يعاني الشخص الذي يعاني من خلل في وظائف القلب من صعوبة شديدة في التنفس، حتى التنفس البسيط قد يكون صعبًا.

ضربات القلب السريعة أو الخفقان

العلامة التحذيرية التالية للنوبة القلبية هي نبضات قلب سريعة أو مرتفعة بشكل غير طبيعي، يُعرف هذا أيضًا بالخفقان في المصطلحات الطبية، عندما يكافح القلب للعمل، فإنه ينبض بسرعة، مما يُعطيك مؤشرًا واضحًا على وجود خلل خطير في الجسم، لا تتجاهل هذه الأعراض مهما كلف الأمر.

ألم في أجزاء الجسم العلوية

في حين أن ألم الصدر هو أشهر أعراض النوبة القلبية، إلا أن الرجال قد يعانون أيضًا من ألم في مناطق أخرى من الجزء العلوي من الجسم، قد يمتد الألم إلى الذراع الأيسر، أو الظهر، أو الكتفين، أو الرقبة، أو الفك، أو المعدة، وقد يبدو هذا الألم كوجع أو ثقل، وقد يبدأ بانزعاج خفيف قبل أن يتفاقم إلى شعور أكثر حدة.

التعرق بغزارة

من الأعراض الرئيسية التحذيرية لنوبة قلبية وشيكة التعرق البارد أو الغزير، يحدث هذا غالبًا عند انسداد شرايين القلب بسبب تكوّن اللويحات، مما يؤدي إلى انهيار القلب المميت، وفي حال لاحظت هذه العلامة، تأكد من عدم تجاهلها أبدًا، وافحص نفسك في أقرب وقت ممكن.

التعب والإرهاق الشديد

العرض التالي الذي لا ينبغي تجاهله هو التعب الشديد أو الإرهاق، مع أن هذا المؤشر يُعدّ عرضًا شائعًا للعديد من الحالات، فقد أظهرت الدراسات أن التعب أو الضعف غير المبرر يُعدّ علامةً مهمةً على الإصابة بنوبة قلبية، خاصةً لدى الرجال فوق سن الثلاثين، هذا النوع من التعب ليس مجرد إرهاق عادي ناتج عن يوم طويل، بل هو شعور مفاجئ وشديد بالإرهاق أو عدم القدرة على أداء المهام اليومية المعتادة.

حرقة المعدة أو عسر الهضم

على الرغم من إهمال هذه العلامة في كثير من الأحيان، إلا أن الخبراء ينصحون بأهمية الانتباه إليها كمؤشر تحذيري لتفاقم أمراض القلب أو نوبة قلبية وشيكة، قد يعاني بعض الرجال من أعراض تُشبه عسر الهضم أو حرقة المعدة أثناء النوبة القلبية، وهذا شائع بشكل خاص في الحالات التي تكون فيها النوبة القلبية أخف وطأة ولا تتضمن ألمًا شديدًا في الصدر، قد يُظن خطأً أن الشعور بعدم الراحة أو الحرقة في الصدر مشكلة هضمية.

تُعدّ النوبات القلبية سببًا رئيسيًا للوفاة حول العالم، والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة المُهددة للحياة، ويساعد التعرّف على العلامات المُبكرة للنوبة القلبية فى أن يُقلّل بشكل كبير من خطر حدوث مُضاعفات خطيرة، في حال ظهور أيٍّ من هذه الأعراض، من الضروري طلب العناية الطبية الفورية.

