شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ظلم المصطبة.. بعد تعرض هند للنزيف كيف يتم التعافي من الإجهاض والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل ظلم المصطبة، تعرض هند "ريهام عبد الغفور" لنزيف في الرحم بعد إجرائها لعملية إجهاض، في حين ذهب حسن "إياد نصار" إلى الصيدلية ليشتري لها دواء لوقف النزيف.

والإجهاض التلقائى هو فقدان الحمل قبل الأسبوع العشرين، الأمر الذى قد يكون له توابع نفسية سيئة على الأم، رغم أنه لا يحدث بسبب خطأ منها.

أسباب الإجهاض

تحدث معظم حالات الإجهاض، وفقًا لموقع "Web MD" لأسباب خارجة عن إرادة الأم، وتكون في الأغلب بسبب مشاكلات في الكروموسومات، التي تحمل الجينات التي تحدد الصفات الشكلية والصحية للطفل، حيث إن وجود عدد كبير جدًا أو قليل جدًا من الكروموسومات قد يمنع نمو الجنين بشكل طبيعي.

ويوجد عدد من العوامل الصحية لدى الأم التي تساهم بشكل أكبر في حدوث الإجهاض، وهى:

الإضطرابات الهرمونية

الإصابة بالعدوى

مضاعفات مرض السكر

مرض الغدة الدرقية

مرض الذئبة الحمراء

التعرض للإشعاع أو المواد الكيميائية السامة

التدخين أو شرب الكحول أو تعاطي المخدرات

علامات التعرض للإجهاض

قد تشمل علامات الإجهاض ما يلي:

نزيف من المهبل قد يكون غزيرًا

ألم في أسفل البطن يشبه تقلصات الدورة الشهرية الشديدة

اختفاء علامات الحمل التي كانت موجودة، مثل ألم الثدي أو الغثيان

مضاعفات محتملة بعد الإجهاض

يعد النزيف الخفيف والشعور بعدم الراحة، من الأعراض الشائعة بعد الإجهاض، إلا أنه يوجد عدد من الأعراض التي قد تشير لحدوث مضاعفات أو عدوى، وتستدعى الكشف الطبي الفوري، مثل:

نزيف حاد أو متفاقم

حمى.

قشعريرة.

ألم شديد.

التعافي من الإجهاض

قد يستغرق التعافي الجسدي بعد الإجهاض شهر أو شهرين، من المفترض تعود الدورة الشهرية مجددا خلال فترة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

وقد يستغرق التعافى النفسي من تلك التجربة وقتًا أطول، حيث قد تمر الأم بمشاعر مختلفة، كالغضب والحزن، وقد تستمر هذه المشاعر لبعض الوقت، وقد يستدعى الأمر طلب المشورة الطبية من معالج نفسى متخصص، للمساعدة على إدارة هذه المشاعر والشعور بتحسن، كذلك التواصل مع الأصدقاء والعائلة.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

ويخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وهند وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

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