شكرا لقرائتكم خبر عن التمر ولا العسل.. أيهما المحلي الطبيعي الأكثر صحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع تزايد المخاوف بشأن الآثار الضارة للسكر المكرر، يبحث الكثيرون عن بدائل طبيعية تجمع بين الحلاوة والفوائد الصحية، ومن بين الخيارات الأكثر شيوعًا التمر والعسل، وكلاهما يُستخدم منذ قرون في ثقافات مختلفة لخصائصهما الغذائية والعلاجية وبينما يُستخدم التمر بشكل شائع في الأنظمة الغذائية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، يُعد العسل عنصرًا أساسيًا في العديد من الأدوية التقليدية، بما في ذلك الطب الصيني، بحسب موقع تايمز ناو.

ولكن عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار صحي، أيهما أفضل؟ هل تتناول حفنة من التمر أم تضيف القليل من العسل إلى الشاي؟ أيهما أكثر تغذية؟

فعندما يتعلق الأمر بالتغذية، فإن التمر والعسل يقدمان فوائد مميزة، فـ التمر، المعروف بحلوى الطبيعة، غني بالألياف والفيتامينات والمعادن، ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، تحتوي 100 جرام من التمر على 277 سعرة حرارية، و75 جرامًا من الكربوهيدرات، و7 جرامات من الألياف، وجرامين من البروتين. كما أنه مصدر غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب6 والحديد.

من ناحية أخرى، يوفر العسل 304 سعرات حرارية و82 جرامًا من الكربوهيدرات لكل 100 جرام. ورغم احتوائه على كميات قليلة من البوتاسيوم وفيتامينات ب، إلا أنه يفتقر إلى الألياف.

ومع ذلك، يتميز العسل بخصائص فريدة مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يجعله خيارًا مميزًا، وتقول الدكتورة ليزا يونج، أخصائية التغذية والأستاذة المساعدة في جامعة نيويورك: "التمر غني بالعناصر الغذائية، ويوفر الألياف والمعادن، بينما يوفر العسل مضادات الأكسدة وفوائد مضادة للبكتيريا".

التأثير على مستويات السكر في الدم

أحد أكبر المخاوف عند اختيار المُحلي هو تأثيره على مستويات السكر في الدم، فيتميز التمر بمؤشر جلايسيمي معتدل بفضل محتواه من الألياف، ما يُبطئ امتصاص السكر، وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة التغذية أن تناول التمر لم يُسبب ارتفاعًا ملحوظًا في سكر الدم عند تناوله باعتدال.

مع ذلك، يتميز العسل بمؤشر جلايسيمي أعلى، وقد يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم.

وأشارت دراسة جديدة إلى أنه على الرغم من فوائد العسل الصحية، إلا أنه قد يؤثر بشكل كبير على مستويات سكر الدم.

يُحذّر الدكتور فرانك هو، أستاذ التغذية في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، قائلاً: "مع أن العسل يحتوي على مضادات الأكسدة، إلا أنه يبقى سكرًا. إذا كنت تعاني من داء السكري أو تراقب مستوى السكر في الدم، فقد يكون التمر الخيار الأكثر أمانًا".

فوائد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات

يعتبر كل من التمر والعسل غنيين بمضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الجسم من الالتهابات والإجهاد التأكسدي.

سلطت مراجعة أجريت في مجلة Critical Reviews in Food Science and Nutrition الضوء على المحتوى العالي من الفلافونويدات والكاروتينات وحمض الفينول في التمور، والتي ترتبط بتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والزهايمر.

العسل أيضًا مضاد أكسدة قوي، ووجدت دراسة نُشرت في مجلة "الطب التأكسدي وطول العمر الخلوي" أن المركبات الفينولية الموجودة في العسل تُعزز خصائصه المضادة للالتهابات وتدعم صحة القلب.

صحة الجهاز الهضمي: أيهما أفضل؟

فيما يتعلق بصحة الأمعاء، يبدو أن التمر له اليد العليا.

التمر غني بالألياف الغذائية، التي تُعزز الهضم وتساعد على الوقاية من الإمساك. وقد وجدت دراسة نُشرت عام ٢٠١٥ في المجلة البريطانية للتغذية أن المشاركين الذين تناولوا التمر يوميًا شهدوا تحسنًا في حركة الأمعاء وصحة الأمعاء.

العسل، رغم افتقاره للألياف، يتميز بخصائص بريبيوتيكية، أي أنه يُغذي بكتيريا الأمعاء النافعة. مع ذلك، تأثيره ليس بنفس أهمية الأطعمة الغنية بالألياف.

يوضح الدكتور تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الوراثية في كلية كينجز بلندن: "إذا كانت صحة الجهاز الهضمي هي أولويتك، فإن التمر هو الفائز الواضح بسبب محتواه العالي من الألياف".

فوائد صحية أخرى

بالإضافة إلى التغذية والهضم، يقدم كلا المُحليين فوائد صحية فريدة.

رُبط التمر بتحسين صحة الدماغ بفضل خصائصه المضادة للالتهابات. وأشارت دراسة نُشرت في مجلة Frontiers in Neuroscience إلى أن تناول التمر بانتظام قد يُساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية.

استُخدم العسل في الطب التقليدي لقرون لعلاج الجروح وتخفيف السعال. وقد وجدت دراسة نُشرت في قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية أن العسل أكثر فعالية من بعض أدوية السعال المتاحة دون وصفة طبية في علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

أيهما يجب عليك أن تختار؟

على الرغم من أن التمر والعسل يعتبران بدائل صحية للسكر المكرر، إلا أن الاختيار الأفضل يعتمد على الاحتياجات الفردية:

- لصحة الألياف والأمعاء: التمر هو الخيار الأفضل.

- للحصول على مُحلي سائل ذو فوائد طبية: يُعد العسل خيارًا رائعًا.

- للتحكم في نسبة السكر في الدم: التمر له تأثير جلايسيمي أقل.

وفي نهاية المطاف، يمكن أن يكون كلاهما جزءًا من نظام غذائي صحي عند استهلاكهما باعتدال.