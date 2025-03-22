شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة احرص عليها بفترة الانتقال بين الفصول.. عشان تخرج من الشتا بصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

يُعد تعديل نظامك الغذائي عند الانتقال من الشتاء إلى الربيع والصيف أمرًا ضروريًا للحفاظ على الطاقة والترطيب والصحة العامة، ومع ارتفاع درجات الحرارة، تتغير احتياجات الجسم الغذائية، ويزداد خطر الإصابة بالجفاف ومشاكل الهضم والإجهاد الحراري.

قد تشعر بالإرهاق في الصيف عند تناول الأطعمة التي كانت تُشعرك بالراحة في الشتاء، مثل الأطعمة الثقيلة أو الزيتية أو الحار، لذا، يُمكن لتناول الأطعمة الفائقة المُبردة والمرطبة والغنية بالعناصر الغذائية أن يُساعد الجسم على التكيف مع التغيرات الموسمية، تُعزز الفواكه والخضراوات والبروبيوتيك والبروتينات الخفيفة المناعة وتُحسّن الهضم وتُبقيك منتعشًا وفقا لموقع " NDTV".

أطعمة يمكنها تعزيز الصحة أثناء انتقالنا من الشتاء إلى الصيف 1. ماء جوز الهند

مع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا بالغ الأهمية. ماء جوز الهند مشروب طبيعي غني بالإلكتروليتات، يمنع الجفاف، ويعوض المعادن المفقودة، ويبرد الجسم، كما أنه يساعد على صحة الجهاز الهضمي وترطيب البشرة، مما يجعله مشروبًا مثاليًا للانتقال الصيفي.

2. البطيخ

بفضل غناه بالماء (أكثر من 90%) ومضادات الأكسدة، يساعد البطيخ على الوقاية من الإجهاد الحراري والجفاف. كما أنه مصدر غني بفيتاميني أ و ج، اللذين يدعمان صحة البشرة ويعززان المناعة مع تغير الفصول.

3. الزبادي والبروبيوتيك

مشاكل الهضم شائعة عند الانتقال بين الفصول، فالزبادي من الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك تدعم صحة الأمعاء، وتمنع الانتفاخ، وتعزز المناعة، كما أنها تساعد في الحفاظ على درجة حرارة داخلية معتدلة، مما يجعلها مثالية لأشهر الصيف.

4. الخيار

الخيار من أفضل الأطعمة المُبرِّدة، فهو غني بخصائص الترطيب والألياف ومضادات الأكسدة، يُساعد على طرد السموم، ويمنع احتباس الماء، ويُحافظ على نضارة البشرة. إضافة الخيار إلى السلطات أو مشروبات الديتوكس تُساعد على تخفيف الحرارة.

5. الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية الداكنة خفيفة وغنية بالعناصر الغذائية، وتوفر الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية، كما أنها تساعد على الهضم، وتُخفف الالتهابات، وتُحافظ على انتعاش الجسم، كما يتميز النعناع والكزبرة بخصائص مُنعشة طبيعية، مما يجعلها مثالية لوجبات الصيف.

6. الليمون والحمضيات

الحمضيات كالليمون والبرتقال والجريب فروت غنية بفيتامين سي، الذي يعزز المناعة ويحارب الالتهابات الموسمية، كما يساعد ماء الليمون على إزالة السموم والهضم والترطيب، مما يجعله من أساسيات الصيف.

7. الطماطم

الطماطم غنية بالليكوبين وفيتامين ج والماء، وهي تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس، وتُحسّن ترطيبها، وتدعم صحة القلب، كما أنها منعشة وسهلة الإضافة إلى السلطات الصيفية، والعصائر، أو أطباق الكاري الخفيفة.

8. بذور الشيا وبذور الريحان

هذه البذور الصغيرة غنية بالمواد المرطبة، إذ تمتص الماء وتساعد على الاحتفاظ برطوبته في الجسم. كما أنها غنية بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة، التي تُسهّل الهضم وتُحافظ على برودة الجسم، أضفها إلى العصائر أو ماء الليمون أو الزبادي لشعور بالانتعاش.