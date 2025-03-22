شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر فترة انقطاع الطمث على صحة القلب؟ طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

تشير الأبحاث إلى أن النساء أقل عرضة للإصابة بمشاكل صحة القلب قبل انقطاع الطمث، ولكن مع اقتراب انقطاع الطمث، يرتفع خطر الإصابة به، وتُعرف هذه الفترة الزمنية بين سن 45 و55 عامًا عندما تتوقف الدورة الشهرية وتفقدين قدرتك على الحمل بشكل طبيعي بانقطاع الطمث، وتنتج غالبية أعراض انقطاع الطمث في المقام الأول عن انخفاض هرمون الاستروجين، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

أهمية هرمون الاستروجين لصحة القلب؟

إن هرمون الإستروجين له تأثير وقائي على القلب، فهو يقلل من خطر تراكم الدهون في الشرايين ويساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول، كما أنه يحافظ على صحة الأوعية الدموية، حيث يمكن أن تتراكم الدهون في الشرايين وتتسبب في انقباضها إذا لم يتم تلبية الكمية المطلوبة، وهذا يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب التاجية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي انقطاع الطمث إلى تغييرات جسدية بما في ذلك زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، والتي تشمل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وقد يؤدي عدم قدرة جسمك على تنظيم مستويات الجلوكوز إلى زيادة فرص إصابتك بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومتلازمة التمثيل الغذائي، والتي تتميز بزيادة الوزن، وتجدر الإشارة إلى أنه إذا بدأت انقطاع الطمث قبل سن 45 عامًا، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب يزداد.

أعراض انقطاع الطمث وأمراض القلب

يمكن أن تؤثر أعراض انقطاع الطمث بشكل كبير على صحتك وأنشطتك اليومية، وبالنسبة للعديد من النساء، يعد الشعور بخفقان القلب أو تسارع دقات القلب من الأعراض الشائعة لانقطاع الطمث، ومن بين هذه الأعراض آلام في الصدر وصعوبة التركيز أو النسيان (ضباب الدماغ) وزيادة الوزن، ومع ذلك، فإن مستويات الهرمونات المتقلبة لديك ربما تكون السبب وراء ذلك.

خطوات لتقليل تفاقم الأعراض قبل وأثناء وبعد انقطاع الطمث:

هناك خطوات يمكنك القيام بها لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يمكن للنصائح التالية أن تجعل الأمر أكثر قابلية للإدارة، ويمكن للتعديلات الصغيرة أن يكون لها تأثير كبير.. على النحو التالى:

الحفاظ على وزن صحي

أثناء وبعد انقطاع الطمث، يصبح من الصعب إدارة الوزن، نتيجة لذلك، يمكنك تبني خيارات نمط حياة أفضل من شأنها أن تساعد في الحفاظ على أو خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم. يمكن أن يؤدي تقليل تناول السكر والملح والدهون المشبعة أثناء انقطاع الطمث إلى تقليل مستويات الكوليسترول وضغط الدم.

قوة العظام

قد تضعف عظامك أثناء وبعد انقطاع الطمث، ويمكن أن يساعد زيادة تناول الكالسيوم في تقوية عظامك، بجانب تناول مكملات فيتامين د للمساعدة في الحفاظ على صحة عظامك.

يمكن تخفيف أعراض انقطاع الطمث أيضًا عن طريق تقليل تناول مشروبات الكافيين مثل القهوة والشاي.

ستساعدك ممارسة المزيد من التمارين الرياضية في الحفاظ على وزن صحي، وتقليل مشاعر الاكتئاب والقلق، وتقوية القلب.

ويمكن تخفيف أعراض مثل تقلبات المزاج وصعوبة النوم من خلال تخفيف التوتر والقلق وأعراض انقطاع الطمث من خلال طرق الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.