شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تشعر بألم فى المعصم فور الاستيقاظ من النوم والان مع تفاصيل الخبر

هل تستيقظ كثيرًا وأنت تشعر بتيبس وألم في معصميك أو بوخز في يديك؟ ألم المعصم الصباحي شكوى شائعة، خاصةً بين البالغين، وقد يحوّل بداية يومك إلى صراع مزعج، مع أن الانزعاج العرضي قد يبدو غير ضار، إلا أن الألم المستمر قد يشير إلى مشاكل كامنة مرتبطة بعادات نومك أو صحتك أو حتى نقص العناصر الغذائية.

وفقًا لتقرير موقع " onlymyhealth"، غالبًا ما يرتبط ألم المعصم الصباحي بكيفية نومنا وما ينقص أجسامنا من فيتامينات ومعادن.

أهم أسباب آلام المعصم الصباحية

يسلط التقرير الضوء على أربعة أسباب رئيسية لألم الرسغ بعد الاستيقاظ:

وضعية النوم:

النوم مع ثني أو طيّ المعصمين تحت الجسم يُسبب ضغطًا على الأعصاب والمفاصل، يقوم كثير من الناس بثني أيديهم إلى الداخل أو النوم على أذرعهم، مما يضغط على النفق الرسغي".

ضغط النفق الرسغي:

النفق الرسغي هو ممر ضيق في المعصم، يضم الأعصاب والأوتار، قد يؤدي الضغط الليلي إلى انضغاط العصب المتوسط، مما يسبب خدرًا أو ألمًا حادًا (متلازمة النفق الرسغي).

نقص المغنيسيوم:

قد يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم إلى تقلصات عضلية ليلية، بما في ذلك تقلصات المعصمين، ويشير التقرير إلى أن المغنيسيوم يساعد على استرخاء العضلات، نقصه قد يؤدي إلى تصلب وتشنجات.

الحالات الأساسية:

يمكن أن تتفاقم التهاب المفاصل أو التهاب الأوتار أو إصابات الإجهاد المتكررة (RSI) بين ليلة وضحاها بسبب عدم النشاط.

ماذا يقول البحث؟

وجدت دراسة أجريت عام 2022 ونُشرت في مجلة أبحاث العظام أن 40٪ من البالغين الذين يعانون من ألم في المعصم الصباحي ربطوه بوضعيات نوم غير صحية. أفاد المشاركون الذين بدّلوا وضعيات معصمهم إلى وضعيات محايدة (مع إبقاء المعصمين مستقيمين) بانخفاض الألم بنسبة 30٪ خلال أسبوعين، يمكن لتعديلات بسيطة في طريقة نومك أن تُحدث فرقًا كبيرًا.

كيفية الوقاية من آلام المعصم الصباحية 1. اضبط وضعية نومك

استخدم وسادة لدعم ذراعيك والحفاظ على معصميك مستقيمين.

تجنب وضع يديك تحت رأسك أو جسمك.

ينصح التقرير النوم على ظهرك مع وضع ذراعيك على جانبيك هو الوضع المثالي".

2. تمارين تمدد المعصم ليلاً

قم بتمديد معصميك بلطف قبل النوم لتحسين المرونة:

قم بمد ذراعك، ثم اسحب أصابعك للخلف باتجاه جسمك لمدة 10 ثوانٍ.

قم بتدوير معصميك في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة 5 مرات.

3. معالجة نقص العناصر الغذائية

أدرج في نظامك الغذائي أطعمة غنية بالمغنيسيوم، مثل السبانخ واللوز والموز. ويمكنك تناول المكملات الغذائية بعد استشارة الطبيب.

4. استخدم جبيرة المعصم

تعمل الجبيرة على إبقاء معصمك في وضع محايد طوال الليل، مما يقلل من الضغط على الأعصاب.

متى يجب عليك زيارة الطبيب

على الرغم من أن معظم الحالات تتحسن مع تغييرات نمط الحياة، استشر أخصائي العظام إذا لاحظت:

خدر أو وخز مستمر (علامات تلف الأعصاب).

تورم أو احمرار أو دفء في المعصم.

الألم الذي ينتشر إلى الذراع أوكتف.

لا تتجاهل الأعراض المتفاقمة، العلاج المبكر يمنع حدوث مشاكل طويلة الأمد، مثل تلف الأعصاب المزمن.