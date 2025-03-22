شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تشعر بالتعب حتى بعد الحصول على نوم جيد ليلاً؟ والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تشعر بالتعب والإرهاق، رغم حصولك على سبع إلى ثماني ساعات نوم يوميًا، فقد يكون هناك العديد من الحالات الصحية الكامنة وراء ذلك يجب عليك استكشاف السبب الحقيقي وزيارة الطبيب لتلقي العلاج، بحسب موقع تايمز ناو

أسباب تجعل أغلب الأشخاص يستيقظون متعبين؟

إذا كنت تشعر بالضبابية والتعب أثناء النهار، فقد يكون ذلك علامة على وجود اضطراب نوم كامن، ومن بين هذه الأعراض:

انقطاع النفس النومي

وفقًا للخبراء، يُسبب توقف التنفس مؤقتًا أثناء النوم، ويُعرف بأنه يُسبب شعورًا مستمرًا بالإرهاق. "انقطاع النفس الانسدادي النومي هو طيف من الاضطرابات. بدءًا من الشخير وصولًا إلى انقطاع النفس الانسدادي النومي، أو انقطاع النفس النومي المعقد، وصولًا إلى متلازمة فرط التنفس، التي تحدث في..."الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة"ومن الممكن أن يكون هذا نتيجة لمزيج من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم ومتلازمة فرط التنفس.



يحدث انقطاع النفس النومي عادةً لدى من لديهم تاريخ من الشخير ويشكون من سوء جودة النوم والاستيقاظ المتكرر ليلاً. قد يكون لديهم نوبات الاختناق أو اللهاث في الليل قد يعانون من قلة النوم. قد يحتاجون إلى استخدام الحمام عدة مرات ليلاً. يستيقظون عادةً وهم يعانون من صداع أو شعور بالتعب والنعاس المفرط أثناء النهار.



"في هذه الحالة عادة ما يكون لديك انخفاض في مستويات الأكسجين، مما يسبب محفزات متعددة للدماغ، مما يوقظ الدماغ، وبالتالي على الرغم من الحصول على كمية النوم فإنك لا تحصل على الجودة".

مشاكل الغدة الدرقية

وفقًا للخبراء، فإن التعب الذي تشعر به أثناء النهار قد يكون أيضًا علامة على قصور الغدة الدرقية، يحدث ذلك عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية، مما يؤدي بدوره إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك وقد يؤدي إلى التعب المستمر.

نظام عذائي

إذا كنت معتادًا على تناول وجبة دسمة قبل النوم، فمن المؤكد أن ذلك قد يؤثر على نومك.

حركات الأطراف عند الأطفال

تُعدّ حركة الأطراف عند الأطفال اضطرابًا في النوم، حيث لا يُصاحبها شخير أو مشاكل تنفسية، بل حركات لا إرادية في الساقين، مما يُسبب إيقاظ الدماغ، وبالتالي يُؤدي إلى تقطع النوم. مرة أخرى، إذا خضعت لدراسة نوم طبيعية تُركز بشكل رئيسي على التنفس، فعليك النظر في هذه الأعراض إذا كان التاريخ المرضي يُشير إلى ذلك".

صرير الأسنان

يسبب صرير الأسنان تلف مينا الأسنان، وعادة ما يشير إليه أطباء الأسنان.

حالات الصحة العقلية

يقول الخبراء إن مشاكل النوم قد تكون مرتبطة أيضًا بمرض نفسي كامن قد لا تعرفه. تلعب حالات مثل القلق أو الاكتئاب دورًا رئيسيًا في شعورك بالتعب خلال النهار، حتى مع حصولك على ساعات نوم كافية. إضافةً إلى ذلك، يمكن أن تُسبب اضطرابات المزاج مثل الاضطراب ثنائي القطب أو اضطراب ما قبل الحيض.