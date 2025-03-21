شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تخرج من رمضان من غير ما تخسر وزنك الصحى.. 6 نصائح والان مع تفاصيل الخبر

في شهر رمضان المبارك، يحرص الكثيرون على الحفاظ على وزن صحي دون خسارة غير مرغوب فيها تعرضه للضعف، قد يكون الصيام تحديًا للبعض في الحفاظ على توازن السعرات الحرارية والعناصر الغذائية الأساسية، خاصة مع تغير الروتين اليومي ومواعيد الوجبات. لذلك، من المهم اتباع نصائح تساعد على تجنب خسارة الوزن بشكل غير صحي، مع ضمان الحصول على الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم.

وفقا لموقع " healthsite"، تعمل ساعات الصيام الطويلة على تحسين توازن السكر في الدم وإزالة السموم من الجسم وإصلاح الخلايا والحفاظ على وزنك وفقدان الدهون وتعزيز صحة القلب والوضوح العقلي وزيادة التركيز والانضباط.



إلى جانب هذه الفوائد الصحية، قد ينتهي بك الأمر أيضًا إلى فقدان الوزن أو العضلات إذا لم تتناول ما يكفي من الطعام بين الإفطار والسحور.

6 نصائح لعدم خسارة الوزن أثناء صيام رمضان النظام الغذائي المناسب خلال شهر رمضان:

تناول كمية مناسبة من البروتين في وجباتك، وخاصة في السحور والإفطار ، حيث يساعد البروتين في الحفاظ على كتلة العضلات ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، اختر اللحوم الخالية من الدهون (الدجاج والديك الرومي والأسماك)، والبيض، والبقوليات (العدس والحمص)، ومنتجات الألبان (الزبادي والجبن القريش)، والبروتينات النباتية ، والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة والألياف.

وجبة ما بعد الإفطار:

بعد الصيام لفترة طويلة، قد يكون من المغري تناول الكثير من الطعام عند الإفطار، ولكن هذا قد يؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي وزيادة الوزن غير المرغوب فيها، ابدأ بتناول وجبة خفيفة (مثل الماء والتمر والحساء) وامنح جسمك الوقت للهضم قبل تناول وجبة أكبر.

وجبة السحور أو وجبة ما قبل الفجر :

اختر الأطعمة التي تمدك بالطاقة الدائمة، مثل الكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية والبروتينات. سيساعدك هذا على البقاء نشيطًا طوال اليوم وتجنب الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

الترطيب:

احرص على شرب 2 إلى 3 لترات من الماء بين الإفطار والسحور، اشرب ببطء طوال المساء والليل للحفاظ على مستويات الترطيب.

تمارين القوة بعد الإفطار :

أفضل وقت لممارسة تمارين أكثر كثافة هو بعد الإفطار عندما تتناول وجبة طعام وتشرب كمية كافية من الماء، تساعد تمارين القوة في الحفاظ على كتلة العضلات ومنع فقدان العضلات.

تجنب تمارين القلب والأوعية الدموية خلال شهر رمضان:

من الأفضل تجنب تمارين القلب والأوعية الدموية خلال هذه الفترة لأنها تركز على فقدان الوزن أكثر من اكتسابه، كلما زاد تعرقك أثناء تمارين القلب والأوعية الدموية، كلما خسرت المزيد من الوزن، قد يساعدك تجنب تمارين القلب والأوعية الدموية في الحفاظ على وزنك الحالي ببساطة.

